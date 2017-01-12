"Ростелеком" построит оптическую сеть связи в Североонежске Архангельской области

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13 января 2017, 14:27
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
В январе 2017 года «Ростелеком» приступил к строительству оптической сети связи по технологии PON* в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Оптические сети связи будут проложены к 26-ми домам многоэтажной застройки. Новая сеть связи, построенная взамен аналоговой медной инфраструктуры, позволит предоставить цифровую телефонию, скоростной доступ в Интернет и «Интерактивное телевидение» для 2,4 тысяч семей населённого пункта.
Работы по строительству оптической сети связи планируется завершить до конца февраля 2017 года. Общий объём инвестиционных вложений составит более 2,5 миллионов рублей.
Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин отметил: «Мы продолжаем реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству оптических сетей связи в регионе, который стартовал в конце прошлого года. C декабря мы начали подключать клиентов и на сегодняшний день уже более 800 семей в 6 сельских населённых пунктах пользуются услугами «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет». Наибольший интерес и популярность у жителей области вызывает доступ в сеть на скорости 30 Мбит/с. Североонежск – это один из нескольких поселков, попавших в периметр проекта по развитию оптических технологий. На протяжении всего 2017 года компания планирует вести активное строительство современных сетей связи с высокой пропускной способностью передачи данных на территории Архангельской области».
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