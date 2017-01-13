Руководство МРСК Северного Кавказа и Правительство Ингушетии достигли взаимовыгодного решения по консолидации сетевого имущества

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13 января 2017, 14:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
На совещании в Магасе обсуждалась консолидация 409 объектов электросетевого имущества, принадлежащих Республике Ингушетия. Переговоры вели первый заместитель генерального директора – главный инженер МРСК Северного Кавказа Борис Мисиров, советник генерального директора «Россетей» Антон Колесников, заместители генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков, Михаил Решетников, Алексей Чернов, директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» Султан Цечоев, со стороны республики – председатель Правительства РИ Руслан Гагиев, заместитель председателя Правительства РИ Муслим Дзейтов, министр имущественных и земельных отношений РИ Магомед Могушков.
Председатель Правительства РИ Руслан Гагиев обозначил проблемные вопросы, которые имеются на сегодняшний день в процессе консолидации. В первую очередь, необходимо определиться с передачей во временное пользование ряда сетевых объектов, не введенных в эксплуатацию по причине неполадок оборудования.
Заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков и директор филиала «Ингушэнерго» Султан Цечоев предложили решение, которое устроило обе стороны – не вычеркивать проблемные объекты из списка выставляемых на конкурс аренды, а устранить неполадки на них совместными усилиями.
Участники совещания от МРСК Северного Кавказа данное предложение поддержали и заверили главу кабинета министров республики в намерении энергокомпании тесно сотрудничать для успешной реализации одного из важнейших проектов.
Первый заместитель председателя правительства РИ Муслим Дзейтов взял на себя обязательство лично участвовать в процедуре передачи объектов и контролировать своевременность выполнения всех условий со стороны аппарата Правительства Ингушетии.
Все вопросы и предложения были занесены в протокол совещания, участники совещания с сегодняшнего дня приступят к активной реализации совместного проекта.