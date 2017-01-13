Сети и генераторы избавляются от сбытов

"Россети" и "РусГидро" в 2017 году намерены постепенно избавляться от непрофильных энергосбытовых активов. По оценке аналитиков, в целом сбытовой бизнес "РусГидро" выглядит более привлекательным для инвесторов, чем проблемные сбыты "Россетей", расположенные на Северном Кавказе.



Госхолдинг "Россети" получил директиву правительства, разрешающую раздельную продажу энергосбытовых активов компании, заявил вчера глава "Россетей" Олег Бударгин. Он уточнил, что гарантирующих поставщиков будут продавать "непосредственно ДЗО" "Россетей". Речь идет о продаже всех сбытовых активов "Россетей", кроме "Янтарьэнергосбыта". Изначально госхолдинг планировал продать энергосбыты единым лотом, но позже от этой модели было решено отказаться.



"РусГидро" также "в ближайшие дни" рассмотрит вопрос о продаже еще одной энергосбытовой компании, заявил вчера глава энергокомпании Николай Шульгинов. В минувшем декабре "РусГидро" закрыло сделку по продаже "Интер РАО" Энергетической сбытовой компании Башкортостана (ЭСКБ) за 4,1 млрд руб. Сейчас у компании осталось три сбыта: Рязанская (90,5% акций) и Чувашская энергосбытовые компании (100%), "Красноярскэнергосбыт" (66,3%, его на продажу выставлять не планировалось). Причины продажи сбытового бизнеса у "Россетей" и "РусГидро" отличаются. "Россети" продают активы, доставшиеся им в ходе реорганизации РАО ЕЭС, после того как не смогли добиться от правительства разрешения совмещать деятельность по передаче электроэнергии и ее сбыту. "РусГидро" же избавляется от непрофильных активов для снижения внутрихолдинговой долговой нагрузки, возникшей из-за выдачи займов дочерней "РАО ЭС Востока".



Сбытовой бизнес в электроэнергетике остается самым непривлекательным, считает Наталья Порохова из АКРА. Причина — до сих пор не решена проблема неплатежей, которая продолжает усугубляться в условиях рецессии, а розничный рынок электроэнергии так и не был реформирован. "Если сравнивать сбытовые компании "Россетей" и "РусГидро", то у последней сбыты более привлекательны для инвесторов, поскольку расположены в промышленных (Красноярск) и центральных регионах",— считает госпожа Порохова. Привлекательность активов "Россетей", по ее оценке, находится "на крайне низком уровне", поскольку речь идет об энергосбытовых компаниях Северного Кавказа.



Источник: Коммерсант.

Компания: