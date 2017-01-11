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Новости компаний

Технологии АББ обеспечат безопасную и энергоэффективную работу первого горнолыжного подъемника для инвалидов

Технологии АББ обеспечат безопасную и энергоэффективную работу первого горнолыжного подъемника для инвалидов

13 января 2017, 15:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ

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На горнолыжном курорте Клостерс Мадриса в эту субботу открылся первый подъемник для детей и людей с ограниченными возможностями. Для компании AББ это стало еще одним инновационным этапом – обеспечить энергоснабжение нового шестиместного подъемника адаптированного для использования детьми и инвалидами на одном из самых популярных швейцарских горнолыжных курортах – Клостерс Мадриса, недалеко от Давоса.

Этот специальный подъемник с использованием механизма CS10В был спроектирован для обеспечения безопасности, защиты и удобства маленьких детей и людей с ограниченными возможностями, использующих специальные монолыжи. В частности уникальный механизм подъема использует систему распознавания размера, которая позволяет детям или инвалидам регулировать высоту, чтобы без усилий сесть в кресло. Автоматически работающий запирающий механизм позволяет монолыжникам самостоятельно пользоваться подъемником.

Клостерс Мадриса – семейный курорт, который стремиться обеспечить максимальный комфорт для людей с ограниченными возможностями. Так, дети с ограниченными возможностями учатся кататься на монолыжах при помощи специально обученных инструкторов. Клостерс Мадриса стремится стать швейцарской Меккой в области зимних видов спорта для людей с ограниченными возможностями.

На новом подъемнике, длинна которого свыше 1890 м, используются двигатель переменного тока АББ и частотный преобразователь АББ, что гарантирует надежность и энергоэффективность данного объекта.

Подъемный механизм разработан Группой Доппельмайр/Гаравента, система регулирования – Frey AG. А двигатели и преобразователи компанией АББ.

Передовые технологии АББ имеют первостепенное значение в безопасной и энергоэффективной работе современной инфраструктуры – канатных дорог, подъемников и оборудования для оснежения горнолыжных курортов.

С самого основания – 1981 года – АББ делает значительные технологические достижения и продолжает лидировать в таких областях, как энергетика, промышленность, транспорт и инфраструктура. У АББ богатая история сотрудничества со швейцарскими горными железными дорогами. Первая электрическая горная железная дорога в стране в конце XIX века полностью была оборудована продуктами и системами АББ. Сегодня АББ является надежным поставщиком решений многих горных железных дорог мира.

Инновации в области энергоэффективных приводов стали залогом успеха в первых проектах в Альпах последние 40 лет. Двигатели и приводы АББ используются в креслах, кабинах, а также подвесных канатных дорогах и фуникулерах.

Техническое описание продуктов АББ для проекта Клостерс Мадриса:

  • Новый подъемник Schaffürggli использует асинхронный двигатель M3BP 400 LKB 4 (630 кВт) и привод ACS 880
  • Подъемник открытого типа оборудован асинхронным двигателем АББ и частотным инвертером ACS 880.
  • На насосной станции установлен преобразователь ACS 880.

Компания: Компания АББ

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