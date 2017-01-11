Технологии АББ обеспечат безопасную и энергоэффективную работу первого горнолыжного подъемника для инвалидов

На горнолыжном курорте Клостерс Мадриса в эту субботу открылся первый подъемник для детей и людей с ограниченными возможностями. Для компании AББ это стало еще одним инновационным этапом – обеспечить энергоснабжение нового шестиместного подъемника адаптированного для использования детьми и инвалидами на одном из самых популярных швейцарских горнолыжных курортах – Клостерс Мадриса, недалеко от Давоса.



Этот специальный подъемник с использованием механизма CS10В был спроектирован для обеспечения безопасности, защиты и удобства маленьких детей и людей с ограниченными возможностями, использующих специальные монолыжи. В частности уникальный механизм подъема использует систему распознавания размера, которая позволяет детям или инвалидам регулировать высоту, чтобы без усилий сесть в кресло. Автоматически работающий запирающий механизм позволяет монолыжникам самостоятельно пользоваться подъемником.



Клостерс Мадриса – семейный курорт, который стремиться обеспечить максимальный комфорт для людей с ограниченными возможностями. Так, дети с ограниченными возможностями учатся кататься на монолыжах при помощи специально обученных инструкторов. Клостерс Мадриса стремится стать швейцарской Меккой в области зимних видов спорта для людей с ограниченными возможностями.



На новом подъемнике, длинна которого свыше 1890 м, используются двигатель переменного тока АББ и частотный преобразователь АББ, что гарантирует надежность и энергоэффективность данного объекта.



Подъемный механизм разработан Группой Доппельмайр/Гаравента, система регулирования – Frey AG. А двигатели и преобразователи компанией АББ.



Передовые технологии АББ имеют первостепенное значение в безопасной и энергоэффективной работе современной инфраструктуры – канатных дорог, подъемников и оборудования для оснежения горнолыжных курортов.



С самого основания – 1981 года – АББ делает значительные технологические достижения и продолжает лидировать в таких областях, как энергетика, промышленность, транспорт и инфраструктура. У АББ богатая история сотрудничества со швейцарскими горными железными дорогами. Первая электрическая горная железная дорога в стране в конце XIX века полностью была оборудована продуктами и системами АББ. Сегодня АББ является надежным поставщиком решений многих горных железных дорог мира.



Инновации в области энергоэффективных приводов стали залогом успеха в первых проектах в Альпах последние 40 лет. Двигатели и приводы АББ используются в креслах, кабинах, а также подвесных канатных дорогах и фуникулерах.



Техническое описание продуктов АББ для проекта Клостерс Мадриса:

Новый подъемник Schaffürggli использует асинхронный двигатель M3BP 400 LKB 4 (630 кВт) и привод ACS 880

Подъемник открытого типа оборудован асинхронным двигателем АББ и частотным инвертером ACS 880.

На насосной станции установлен преобразователь ACS 880.