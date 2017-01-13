В 2016 году Центр обслуживания потребителей Кубаньэнерго в Сочи принял около 67 тысяч обращений

В течение 2016 года Центр обслуживания потребителей ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в городе Сочи принял около 67 тысяч обращений, из них – порядка 9 тысяч заявок на технологическое присоединение.



Сочинский клиентский офис может оперативно принять более сотни посетителей в день и является самым большим на юге России. Здесь потребители могут решить все вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса: оформить документы на техприсоединение, получить дополнительные услуги, подать обращение, оплатить квитанции – для этого установлены специальные терминалы. Все процессы максимально автоматизированы, применяются новые технологии клиентского сервиса. Ответ можно получить как очно, так и по телефону – в течение года зарегистрировано более 33 тысяч консультаций в телефонном режиме.



Сочинцы отмечают удобство Центра обслуживания потребителей и благодарят его сотрудников за компетентность, внимательное отношение и дружелюбие. Так, накануне нового года в адрес директора Сочинского филиала Кубаньэнерго Эдгара Армаганяна пришло письмо от жительницы села Измайловское Людмила Алексеевна Курячая. Она благодарит как консультантов клиентского офиса, так и производственный персонал предприятия.



«Спасибо огромное за выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. Сотрудники Центра обслуживания внимательно и учтиво выслушали мою проблему, подсказали дальнейшие действия, проконсультировали, помогли оформить заявку, быстро передали ее ответственным лицам. Работы по устранению моих замечаний были выполнены оперативно и качественно. Все специалисты, с которыми довелось общаться, вели себя корректно и профессионально. Хочется отметить слаженную работу всего коллектива, где сотрудники разных отделов формируют единый итоговый результат».



Открывая новые, реконструируя уже существующие Центры обслуживания клиентов, а также развивая очные и дистанционные формы обслуживания, онлайн-сервисы, ПАО «Кубаньэнерго» стремится сделать энергетическую инфраструктуру доступной для организаций малого и среднего бизнеса, населения и других групп потребителей.