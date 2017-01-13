В 2017 году эффект от снижения потерь в сетях МРСК Северо-Запада превысит 129 млн рублей

ПУЭ 6-е и 7-е издания
13 января 2017, 13:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») в 2017 году планирует снизить потери электроэнергии до 6.59 процентов от объема отпуска в сеть. Экономический эффект при этом составит 128,69 млн рублей.
Накануне Совет директоров компании утвердил программу снижения потерь электрической энергии на 2017-2021 годы, согласно которой издержки компании при транспортировке электроэнергии за 5 лет планируется сократить на 427млн кВт*ч или 1,15 млрд руб.
В числе мероприятий, запланированных на 2017 год и последующие 4 года - усиление работы по выявлению бездоговорного и безучетного потребления, реализация программы перспективного развития систем учета энергии, включающая усовершенствование процесса сбора и обработки данных с приборов учета электроэнергии, а также модернизация парка приборов учета. Кроме этого, энергетики планируют расширить спектр применения энергосеревисных контрактов.
Реализация данных контрактов позволит компании снизить эксплуатационные расходы за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Потребители же освобождаются от необходимости регулярно направлять показания приборов учета в энергоснабжающую компанию – данные передаются по каналам связи автоматически.
Кроме того, эксплуатация интеллектуальных приборов учета позволяет энергетикам контролировать уровень напряжения, своевременно выявлять проблемные участки сетей и принимать меры по повышению качества поставляемой электроэнергии.