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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году эффект от снижения потерь в сетях МРСК Северо-Запада превысит 129 млн рублей

В 2017 году эффект от снижения потерь в сетях МРСК Северо-Запада превысит 129 млн рублей

13 января 2017, 13:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») в 2017 году планирует снизить потери электроэнергии до 6.59 процентов от объема отпуска в сеть. Экономический эффект при этом составит 128,69 млн рублей.
 
Накануне Совет директоров компании утвердил программу снижения потерь электрической энергии на 2017-2021 годы, согласно которой издержки компании при транспортировке электроэнергии за 5 лет планируется сократить на 427млн кВт*ч или 1,15 млрд руб.
 
В числе мероприятий, запланированных на 2017 год и последующие 4 года - усиление работы по выявлению бездоговорного и безучетного потребления, реализация программы перспективного развития систем учета энергии, включающая усовершенствование процесса сбора и обработки данных с приборов учета электроэнергии, а также модернизация парка приборов учета. Кроме этого, энергетики планируют расширить спектр применения энергосеревисных контрактов.
 
Реализация данных контрактов позволит компании снизить эксплуатационные расходы за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Потребители же освобождаются от необходимости регулярно направлять показания приборов учета в энергоснабжающую компанию – данные передаются по каналам связи автоматически.
 
Кроме того, эксплуатация интеллектуальных приборов учета позволяет энергетикам контролировать уровень напряжения, своевременно выявлять проблемные участки сетей и принимать меры по повышению качества поставляемой электроэнергии.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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