Завершен перевод производственного персонала АО "СПб ЭС" в "Ленэнерго"

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13 января 2017, 15:03
Рубрика: Энергетика
Метки: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ЛЕНЭНЕРГО
В январе 2017 года новыми сотрудниками «Ленэнерго» (входит в группу компаний «Россети») стал производственный персонал «Санкт-Петербургских электрических сетей» и «Петродворцовой электросети».
Увольнение с последующим приемом на работу произошло без разрыва трудового стажа и без испытательного срока. Все специалисты дочерних компаний заранее были ознакомлены с перечнем предлагаемых им должностей и мест работы.
На начальном этапе в «Ленэнерго» для сотрудников «СПбЭС» и «ПЭС» организованы специальные курсы и инструктажи. Продолжает работать и «горячая линия» (№ телефона – 906-01-43), а также активна форма обратной связи на сайте «Ленэнерго» (www.lenenergo.ru), где можно задать интересующие вопросы о процедуре перевода персонала.