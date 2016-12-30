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Отраслевые новости: Энергетика

Завершен перевод производственного персонала АО "СПб ЭС" в "Ленэнерго"

В январе 2017 года новыми сотрудниками «Ленэнерго» (входит в группу компаний «Россети») стал производственный персонал «Санкт-Петербургских электрических сетей» и «Петродворцовой электросети».

Увольнение с последующим приемом на работу произошло без разрыва трудового стажа и без испытательного срока. Все специалисты дочерних компаний заранее были ознакомлены с перечнем предлагаемых им должностей и мест работы.

На начальном этапе в «Ленэнерго» для сотрудников «СПбЭС» и «ПЭС» организованы специальные курсы и инструктажи. Продолжает работать и «горячая линия» (№ телефона – 906-01-43), а также активна форма обратной связи на сайте «Ленэнерго» (www.lenenergo.ru), где можно задать интересующие вопросы о процедуре перевода персонала.

Компания: АО "Санкт-Петербургские электрические сети"
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