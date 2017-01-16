500 фактов хищения электроэнергии выявлено в Краснодарском энергорайоне

В рамках реализации программы по борьбе с хищениями электроэнергии специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (входит в группу «Россети») в 2016 году выявили порядка 500 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на территории пригорода Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов Краснодарского края, а также Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея. Это свыше 42 миллионов кВт∙ч незаконно потребленной электроэнергии.



По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты. Потребители, не оплатившие материальный ущерб в добровольном порядке, привлекаются к ответственности.



Одним из действенных способов борьбы с хищениями электроэнергии является установка на приборах учета электроэнергии антимагнитных пломб. С начала 2016 года сотрудники Краснодарских электрических сетей установили на приборах учета электроэнергии потребителей более пяти тысяч таких пломб.



По-прежнему эффективным способом борьбы с хищениями остается установка современных приборов учёта. В рамках энергосервисных контрактов с начала этого года в Краснодарском энергорайоне установили семь тысяч «интеллектуальных» приборов учета. Энергетики выбирают те населённые пункты, где фиксируются наибольшие потери электроэнергии.



Приборы нового поколения практически исключают несанкционированное пользование электроэнергией, а также обеспечивают получение достоверной информации об объеме фактически потребленной электроэнергии и параметрах ее качества без посещения абонента.



Анализируя данные электросчетчика в различное время суток, потребитель может экономить электроэнергию и собственные деньги.



Один из наиболее распространенных способов хищения электроэнергии – самовольные подключения к воздушным линиям электропередачи для питания бытового энергоёмкого оборудования. Злоумышленников не останавливают ни угроза поражения электрическим током, ни судебные иски.



ПАО «Кубаньэнерго» напоминает об административной ответственности за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии.



Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).