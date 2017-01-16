Анонс первого выпуска RusCable Insider Digest (№18 от 16 января 2016 года)

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию первый в 2017 году выпуск еженедельного дайджеста о рынке кабеля, электротехники и энергетики RusCable Insider Digest («РусКабель Инсайдер Дайджест»), уникальное по формату издание о кабельном рынке и его тенденциях для тех, кто ценит свое время.

Прошла всего одна рабочая неделя, для большинства наших коллег, а редакция дайджеста уже подготовила отчет о событиях всего на 20 страницах в печатной версии и 5 Мб в электронном формате pdf. Причем, начнем обзор новостей с конца декабря 2016 года. Что происходило в мире, пока мы пополняли запасы энергии во время продолжительных новогодних праздников? Вот выдержки из свежего номера дайджеста, которые по мнению нашей редакции были самыми значимыми и интересными.

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Дмитрий Медведев назвал технологическое отставание главным вызовом для России

Риск технологического отставания становится главным вызовом для российской экономики и для правительства, которое должно адаптировать систему государственного управления к «космическим» скоростям современной цифровой экономики, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме. Он подчеркнул, что реформировать экономику в период низких цен на нефть нужно взвешенно и аккуратно, избегая "тирании" экспертов, навязывающих универсальные рецепты.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с деловыми кругами не позднее мая текущего года подготовить план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит стране выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов.

Государство вспомнило о тяжмаше

Минпромторг опубликовал проект стратегии развития тяжелого машиностроения до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

С 1 января 2017 года в сфере закупок установлен приоритет российских товаров, работ и услуг

1 января, вступило в силу постановление Правительства, в котором устанавливается приоритет товаров, работ, услуг, выполняемых и оказываемых российскими лицами, над иностранными аналогами при закупках (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

«ФСК ЕЭС» планирует в 2017 г. увеличить тариф на электроэнергию на 3%

«На сегодняшний момент совершенно понятно, что в среднем повышение тарифов будет 3%. Наверное, могут быть какие-то корректировки в пределах 4%, но с какими-то конкретными допусками, объяснениями», - сказал Андрей Муров. Он добавил, что вопрос будет решен окончательно, когда будет утвержден баланс ФСК.

Рубрика ГК «Россети»

Правительство увеличит свою долю в капитале ПАО «Россети»

Медведев подписал распоряжение, в котором Росимуществу и Минэнерго России поручено провести мероприятия, направленные на увеличение уставного капитала ПАО «Россети».



Рубрика «Кабельные заводы»

Новый цех АО «Сибкабель» полностью укомплектован погрузочной техникой

ООО «ХКА» сообщает о том, что в новом цехе АО «Сибкабель» появился второй погрузчик, работающий от аккумуляторных батарей. На данный момент он участвует в выполнении заказа кольчугинского «Электрокабеля» (также входит в ООО «ХКА»). Томское предприятие изготавливает для него 15 тонн этиленпропиленовой резины, которая будет востребована при производстве силовых кабелей, в том числе безгалогенных, т. е. не выделяющих при горении опасные для оборудования и человека вещества.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» освоил выпуск новой марки

Исходя из потребностей рынка на предприятии ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» разработали и начали выпуск нового плоского теплостойкого кабеля марки КПпТБП-140 для установок погружных электронасосов. Данный кабель предназначен для подачи электрической энергии к погружным электродвигателям установок добычи нефти в диапазоне температур от минус 40 до плюс 140 °С.

ООО «Томсккабель» расширяет производственные мощности

Заводом подписан контракт с итальянской компанией на поставку оборудования для многониточного волочения. Ввод в эксплуатацию данного оборудования позволит увеличить объем производства кабелей с гибкой жилой в два раза, кроме того уменьшатся сроки производства по группе кабелей с гибкой жилой. Ожидается поставка тростильной и четырёх оплёточных машин фирмы «SPIRKA».

Рубрика «Новые разработки и решения в кабельном мире»

Идентификатор кабельных изделий от компании TE Connectivity

Компания TE Connectivity запустила в серийное производство новый универсальный идентификатор ZHD для кабельных изделий. До настоящего времени термоусаживаемые системы идентификации кабелей и проводов обладали либо низким уровнем пожароопасности, либо высокой устойчивостью к дизельному топливу.

Рубрика «Зеленая энергетика»

Во Франции введена в строй первая дорога - солнечная электростанция

В рамках проекта Solar Roadways, реализуемого на территории США, фотогальванические элементы солнечных батарей устанавливаются на поверхности покрытия автостоянок и городских площадей.

В окрестностях Токио начато строительство самой длинной солнечной электростанции

15 декабря 2016 года администрация города Токио, столицы Японии, объявила о начале трех крупномасштабных проектов по созданию новых солнечных электростанций в окрестностях города. Одна из мега-электростанций, SGET Kamisu Mega Solar, построенная в рамках данного проекта, станет не только самой длинной солнечной электростанцией в Японии, она станет одной из самых длинных электростанций во всем мире. Цепочка солнечных батарей будет расположена вдоль железнодорожного путепровода Narita Sky Access Line (Keisei Narita Airport Line) и ее длина составит 10 километров.

Рубрика «Правительственные новости»

Российские и японские компании развивают сотрудничество

Глава Минпромторга России Денис Мантуров встретился с Министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Ранее, в середине декабря 2016 года при участии Министра промышленности и торговли Российской Федерации состоялся визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию. В ходе встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ было подписано более 50-ти новых соглашений и коммерческих контрактов. На данный момент совместные бизнес-проекты реализуются в энергетике, автомобилестроении, химической промышленности и др.

Рубрика «Господдержка»

На развитие и поддержку промышленности в 2017 году выделят порядка 250 млрд. рублей

По заявлению Министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантурова лимиты составят около 250 млрд рублей. По его словам, бюджет делится на несколько составляющих: бюджет развития в части НИОКР по широкому направлению отраслей промышленности, второе направление — это компенсация затрат по процентам на создание и модернизацию мощностей, третье — продвижение продукции за счет компенсаций по скидкам. Последнее касается как внутреннего спроса, так и отдельного пакета решений по экспорту, который был принят правительством на трехлетний период и подтвержден на 2017 год. Меры поддержки распространяются и на компенсацию процентов по кредитам, и на часть затрат, которые предприятия несут по доставке своей продукции в части логистики.

Рубрика «Актуально»

С 22 декабря 2016 года введены новые единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии

В связи с вступлением в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 года N 154 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293"Федеральная служба по аккредитации информирует о том, что с 22 декабря 2016 года введены новые единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза взамен единых форм сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Рубрика «Аналитический обзор»

Партнер издания, Маркетинговое Агентство «Нужные Люди», на этой неделе представило обзор рынка изоляторов – импорт и экспорт за 2016 год.

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Мультиплатформенный формат digital-book и небольшой объем позволяет читать выпуск как в печатном виде (распечатав на обычном офисном принтере) так и с любого устройства – мобильного телефона или планшета.

Эксклюзивный партнер первого выпуска 2017 года компания ALROC, европейский производитель высококачественного инструмента для разделки кабеля любого типа.

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