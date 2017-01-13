Благодарность от студентов

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16 января 2017, 12:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Письма на имя заместителя генерального директора ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - директора филиала «Оренбургэнерго» Виктора Кажаева направили исполняющая обязанности ректора Оренбургского государственного аграрного университета Галина Петрова и директор Оренбургского агарного колледжа Игорь Дерксен.
Руководители учебных заведений отметили активное участие сотрудников филиала «Оренбургэнерго» в профориентационной работе: организации ежегодных лекционных занятий, экскурсий и дней открытых дверей на электросетевые предприятия области для студентов инженерного факультета. Они выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных специалистов в области электроэнергетики.
Профориентационная программа филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» проводится по всей области. Она рассчитана на разные возрастные группы. Детей школьного возраста энергетики приглашают на предприятия, приходят на занятия в школы, проводят конкурсы творческих работ об энергетике. Чтобы привлечь на предприятия молодых специалистов с дипломом о среднем профессиональном образовании, организуются экскурсии на производственные объекты. А для студентов университетов и институтов предусмотрены выездные семинары на учебно-тренировочный полигон, лекционные занятия, которые проводят сотрудники «Оренбургэнерго».
Для студентов образовательных организаций, с которыми заключены договоры о сотрудничестве, на предприятиях «Оренбургэнерго» проводятся все виды практик.