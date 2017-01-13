 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Благодарность от студентов

Благодарность от студентов

16 января 2017, 12:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

Обсудить на форуме

117 просмотров

Письма на имя заместителя генерального директора ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - директора филиала «Оренбургэнерго» Виктора Кажаева направили исполняющая обязанности ректора Оренбургского государственного аграрного университета Галина Петрова и директор Оренбургского агарного колледжа Игорь Дерксен.

Руководители учебных заведений отметили активное участие сотрудников филиала «Оренбургэнерго» в профориентационной работе: организации ежегодных лекционных занятий, экскурсий и дней открытых дверей на электросетевые предприятия области для студентов инженерного факультета. Они выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных специалистов в области электроэнергетики.

Профориентационная программа филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» проводится по всей области. Она рассчитана на разные возрастные группы. Детей школьного возраста энергетики приглашают на предприятия, приходят на занятия в школы, проводят конкурсы творческих работ об энергетике. Чтобы привлечь на предприятия молодых специалистов с дипломом о среднем профессиональном образовании, организуются экскурсии на производственные объекты. А для студентов университетов и институтов предусмотрены выездные семинары на учебно-тренировочный полигон, лекционные занятия, которые проводят сотрудники «Оренбургэнерго».

Для студентов образовательных организаций, с которыми заключены договоры о сотрудничестве, на предприятиях «Оренбургэнерго» проводятся все виды практик.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!