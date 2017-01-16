Четыре сотни специалистов "Чеченэнерго" за год повысили свою профессиональную подготовку

ПУЭ 6-е и 7-е издания
16 января 2017, 11:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
В минувшем году порядка 400 сотрудников управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго» прошли обучение на базе НОУ «Учебный комбинат» в г. Ессентуки в рамках плана-графика по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочего персонала.
Непосредственно в самом АО «Чеченэнерго» производственную и преддипломную практику прошли 119 студентов вузов и 152 студента ссузов.
Своевременное обеспечение производства специалистами необходимой квалификации – несомненный приоритет кадровой политики АО «Чеченэнерго». Основные источники привлечения персонала – это учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования.
«Делая акцент на необходимости повышения мотивации молодых специалистов, их привлечении в энергосистему, а также в целях реализации программы экономического развития республики в части снижения уровня безработицы, «Чеченэнерго» тесно взаимодействует с Центром занятости населения. Изучаются все заявки на вакансии, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к техническим должностям, для последующего трудоустройства этих людей», - отметил начальник управления по работе с персоналом АО «Чеченэнерго» Гирихан Аслаханов.
Для сохранения и улучшения качественных характеристик персонала в энергокомпании непрерывно совершенствуется работа по повышению престижности труда в энергетической области, ее конкурентного позиционирования среди молодых специалистов региона. АО «Чеченэнерго» участвует в государственных аттестационных комиссиях, активно сотрудничает со средствами массовой информации, размещает вакансии на корпоративном сайте, направляет для целевого обучения в вузы детей работников Общества. Как показала практика, комплексная работа положительно сказывается на уровне профессионализма технического персонала и кадровом потенциале «Чеченэнерго».