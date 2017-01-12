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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Cпециалисты "Пермэнерго" обеспечили электроэнергией новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Иванчино Коми-Пермяцкого округа

Cпециалисты Пермэнерго обеспечили электроэнергией новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Иванчино Коми-Пермяцкого округа

16 января 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечил электроснабжение нового фельдшерско-акушерского пункта, построенного в деревне Иванчино Гайнского муниципального района.

Проведенные энергетиками мероприятия позволили обеспечить выдачу мощности, необходимой для работы ФАПа. Надежное электроснабжение особенно важно для нового медицинского учреждения, так как по проекту в нем предусмотрен обогрев помещений с помощью электроконвекторов.

Новый фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 20 посещений в смену. На площади более 90 квадратных метров размещены приемное отделение, смотровой и процедурный кабинеты.

ФАП оснащен аппаратурой ЭКГ и дефибриллятором. В ближайшее время медицинское учреждение подключат к широкополосному высокоскоростному интернету. Это позволит организовать здесь консультационный пункт телемедицины.

Основная задача проекта по развитию сети ФАПов - повышение доступности медицинской помощи жителям отдаленных сельских территорий Пермского края. Персонал фельдшерско-акушерских пунктов оказывает населению первичную доврачебную медицинскую помощь, ведет наблюдение за состоянием здоровья отдельных категорий граждан, организует патронаж детей и беременных женщин.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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