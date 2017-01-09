Филиал "Ульяновские распределительные сети" способствует развитию пригородной зоны областного центра

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16 января 2017, 12:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» завершена реконструкция воздушной линии (ВЛ) 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение потребителей сел Луговое и Белый Ключ. Работы проводились в рамках инвестиционной программы филиала и по инициативе Правительства Ульяновской области.
В ходе работ была смонтирована новая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с силовым повысительным трехфазным трансформатором мощностью 2,5 МВА, построен новый участок линии 6 кВ с применением самонесущего изолированного провода от подстанции «Белый Ключ» до новой КТП. Принципиально новым решением стал монтаж на данной линии трех реклоузеров 10 кВ, один из которых, секционный, позволит осуществлять взаиморезервирование двух участков линии. Применение двух отпаечных реклоузеров обеспечит автоматическое отключение поврежденных участков, без отключения остальных потребителей. Установка такого высокотехнологичного оборудования позволяет перераспределить часть нагрузки с ВЛ 10 кВ подстанции «Луговая» на резервную ячейку подстанции «Белый ключ».
Реконструкция, техническое перевооружение и строительство новых энергообъектов в рамках многолетней инвестиционной программы филиала «Ульяновские РС», прежде всего, направлены на повышение надежности электросетевого комплекса и энергоснабжения потребителей.