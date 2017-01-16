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Пресс-релизы

Финансирование объектов энергетической инфраструктуры Удокана утверждено Министерством энергетики

Финансирование объектов энергетической инфраструктуры Удокана утверждено Министерством энергетики

16 января 2017, 17:26
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФСК ЕЭС, УДОКАН, МЕДЬ

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Приказом Министерства энергетики Российской Федерации России № 1432 утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, которая предусматривает финансирование строительства энергообъектов, необходимых для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди.

Утвержденная инвестиционная программа определяет источники финансирования и сроки строительства одноцепной высоковольтной линии 220 кВ Тында - Лопча – Чара – Хани, которая необходима для обеспечения надежного энергоснабжения объектов Удоканского ГМК. Стоимость строительства объекта определена на уровне 8,9 млрд рублей. Срок постановки объекта под напряжение – 2019 год.

Председатель совета директоров ООО «БГК» Валерий Казикаев отметил, что принятое решение имеет принципиальное значение для реализации Удоканского проекта. «Создание современной энергетической инфраструктуры – один из критически важны факторов успеха для освоения Удокана. Именно поэтому, включение необходимых объектов в программу ФСК ЕЭС является значимым подтверждением стратегического значения Удоканского месторождения не только для участников проекта, но и для государства. Запланированное строительство энергообъектов полностью синхронизировано по срокам с этапами реализации проекта и является наиболее мощным драйвером повышения его инвестиционной привлекательности», - подчеркнул он.

Компания: ООО "БГК"
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