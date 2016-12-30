Фонд развития промышленности поддержит расширение производства российских саморегулирующихся кабелей

ГК «ССТ» при поддержке Фонда развития промышленности полностью решит задачу импортозамещения в сегменте систем электрообогрева для нефтегазового комплекса и усилит свои позиции на глобальном рынке.

Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ одобрил выделение льготного займа на реализацию инвестиционного проекта «Увеличение производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе». Проект реализуется Группой компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), крупнейшим в России и в Европе производителем нагревательных кабелей и систем электрообогрева. В ГК «ССТ» сформирован национальный центр компетенций в области разработки и производства саморегулирующихся кабелей и систем электрообогрева, которые обеспечивают безопасность инфраструктуры для добычи, транспортировки и хранения нефти и газа, технологического оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Компания является лидером российской индустрии электрообогрева и экспортирует продукцию в 47 стран мира. ГК «ССТ» включена в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, и является исполнителем государственной программы импортозамещения Минпромторга РФ. В 2016 году ГК «ССТ» стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров» (проект «Национальные чемпионы»).

На первом этапе инвестиционного проекта, который был реализован с 2013 по 2016 год, на базе ОКБ «Гамма» был создан полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе. Локализация производства саморегулирующихся кабелей в России позволила снизить технологическую зависимость российских нефтяных и газовых компаний от зарубежных поставщиков и значительно ускорить процесс импортозамещения.

В 2016 году ГК «ССТ» приступила к реализации второго этапа инвестиционного проекта, связанного с развитием производства. До 2021 года ОКБ «Гамма» увеличит суммарный объем выпускаемой продукции до 6 тысяч километров кабелей в год, а также расширит продуктовую линейку саморегулирующихся нагревательных кабелей, проводящих пластмасс и полимерных материалов для российской промышленности. Реализация этого проекта позволит полностью обеспечить нефтегазовую отрасль и промышленность России отечественными системами электрообогрева, что повысит уровень их энергетической и технической безопасности.

Общая стоимость второго этапа проекта составляет 615 млн руб., из которых 300 млн руб. будут предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Реализация этого этапа инвестпроекта позволит создать в ОКБ «Гамма» дополнительно 30 рабочих мест для квалифицированных специалистов.

«Поддержка Фонда развития промышленности позволит нам ускорить процесс импортозамещения в сегменте систем промышленного электрообогрева. Эти системы обеспечивают безопасную и непрерывную работу предприятий нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. Надежные отечественные системы обогрева на основе саморегулирующихся кабелей, которые выпускает ОКБ «Гамма», также являются важнейшим элементом эффективной реализации Арктических проектов. Кроме того, поддержка ФРП поможет нам увеличить объемы экспорта высокотехнологичной продукции и усилить позиции на глобальном рынке», — заявил генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Струпинский.