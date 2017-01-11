Гайский ГОК обновил парк горной самоходной техники

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16 января 2017, 11:52
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
В течение 2016 года парк горной техники Гайского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) пополнился 50 новыми единицами. Поступившая техника – погрузочно-доставочные машины, буровые установки, спецмашины, бульдозеры - таких известных фирм, как «Atlas Copco» (Швеция), «Sandvik» (Финляндия), «Zanam» (Польша), «Komatsu» (Япония), «Четра» (Россия). В целом за 2016 год парк горной самоходной техники Гайского ГОКа обновился на сумму порядка 1,5 млрд рублей.
«Больше половины горного оборудования поступило на подземный рудник. Модернизация парка горных машин необходима для выполнения растущих планов по добыче руды подземным способом, - отметил заместитель директора по содержанию основных фондов и энергетике Гайского ГОКа Андрей Ивакин, - Если в 2016-м добыча руды подземным способом должна увеличится на триста пятьдесят тысяч тонн, то в следующем году перед горняками комбината стоит более серьезная задача – увеличить добычу еще на 1 млн тонн, с 6,5 до 7,5 млн тонн руды».
На Открытый рудник комбината в течение года поступило семь автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45 и 55 тонн. Кроме того, в четвертом квартале поступило четыре единицы карьерной техники - две японской фирмы «Komatsu» (фронтальный погрузчик и гидравлический экскаватор) и два гусеничных бульдозера - один американской компании Caterpillar, второй - производства российского завода «Промтрактор» (г.Чебоксары) – «Четра Т-35». Причем бульдозер российского производства с установленным на нем радиатором Оренбургского радиаторного завода (предприятие машиностроительного комплекса УГМК), сравним по техническим характеристикам с аналогами таких известных фирм, как Caterpillar и Komatsu. По мнению специалистов, «Четра» сочетает в себе почти такую же мощность и маневренность, а также модульную конструкцию, которая минимизирует проблемы при ремонте. По словам начальника Открытого рудника Александра Фомина, почти вся поступившая карьерная техника будет работать на месторождениях Кваркенской площадки Гайского ГОКа, где увеличится объем вскрышных работ.