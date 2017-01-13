Качество и безопасность – основа производства

ПУЭ 6-е и 7-е издания
16 января 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА
В филиале «Мариэнерго» МРСК Центра и Приволжья прошел день охраны труда. Главные его цели – предупреждение производственного травматизма, улучшение состояния охраны труда и санитарии, а также повышение культуры производства подразделений компании.
Основное внимание проверяющие уделили организации оперативно-технологического управления в производственных отделениях, доведению до персонала информации о несчастных случаях, произошедших в других энергосистемах. При этом анализировались причины этих ЧП, сотрудников знакомили с требованиями новых нормативных документов.
Проверка коснулась также вопросов соблюдения требований охраны труда на рабочих местах и получения персоналом практических навыков безопасного проведения ремонтных и монтажных работ на энергооборудовании напряжением до 10 кВ.
Подобная системная работа в сфере предупреждения производственного травматизма и повышению культуры производства приносит свои плоды. По словам главного инженера «Мариэнерго» Сергея Хлусова, люди – главный капитал компании, поэтому обеспечение безопасных условий труда – одна из приоритетных задач в работе марийских энергетиков.