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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Качество и безопасность – основа производства

Качество и безопасность – основа производства

16 января 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА

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В филиале «Мариэнерго» МРСК Центра и Приволжья прошел день охраны труда. Главные его цели – предупреждение производственного травматизма, улучшение состояния охраны труда и санитарии, а также повышение культуры производства подразделений компании.

Основное внимание проверяющие уделили организации оперативно-технологического управления в производственных отделениях, доведению до персонала информации о несчастных случаях, произошедших в других энергосистемах. При этом анализировались причины этих ЧП, сотрудников знакомили с требованиями новых нормативных документов.

Проверка коснулась также вопросов соблюдения требований охраны труда на рабочих местах и получения персоналом практических навыков безопасного проведения ремонтных и монтажных работ на энергооборудовании напряжением до 10 кВ.

Подобная системная работа в сфере предупреждения производственного травматизма и повышению культуры производства приносит свои плоды. По словам главного инженера «Мариэнерго» Сергея Хлусова, люди – главный капитал компании, поэтому обеспечение безопасных условий труда – одна из приоритетных задач в работе марийских энергетиков.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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