Китайские металлурги смотрят в будущее без оптимизма

Январское значение ежемесячного индекса S&P Global Platts China Steel Sentiment Index (CSSI), который составляется посредством опроса 75-90 топ-менеджеров ведущих китайских металлургических и трейдерских компаний, резко снизилось по сравнению с декабрем 2016 г. и составило 34,13 пунктов по 100-балльной системе по сравнению с 52,62 в декабре. При этом граница между ожидаемым в текущем месяце ростом и спадом (соответственно, увеличением или сокращением) проходит по рубежу 50 пунктов.



Как отмечает старший управляющий редактор по рынкам стали и сырья в S&P Global Platts Пол Бартоломью, значение индекса всегда падает перед Новым годом по китайскому календарю (в текущем году это 28 января), так как перед праздниками уровень деловой активности традиционно снижается, что приводит к сокращению объемов продаж и часто оказывает негативное влияние на стоимость стальной продукции. Тем не менее, итоги опроса недвусмысленно свидетельствуют о неблагоприятных ожиданиях участников китайского рынка.



Из всех субиндексов на самой высокой отметке — ровно 50 пунктов — оказался тот, что определяет прогнозируемый объем производства стали. По мнению участников опроса, он останется в текущем месяце стабильным. В то же время, субиндекс внутренних заказов снизился от немногим более 50 пунктов в декабре до 35,82 в январе, а экспортных — от около 48 до 14,59 пунктов. Объем складских запасов у дистрибьюторов в январе, как ожидается, незначительно уменьшится, что также будет способствовать сужению внутреннего спроса.



Как считают участники опроса, все эти негативные тенденции вызовут удешевление стальной продукции на местном рынке. Субиндекс, отражающий котировки на листовой прокат, уменьшился в январе до 38,89 пунктов по сравнению с более 79 пунктов (сильный рост) в декабре, а субиндекс сортового проката вообще рухнул до 6,25 пунктов, что представляет собой самое низкое значение с декабря 2015 г., тогда как месяцем ранее он находился на отметке 75 пунктов.



Правда, следует отметить, что опрос, очевидно, проводился в конце декабря — начале января, когда котировки на сталь и металлургическое сырье на китайских товарных биржах снижались. Возможно, если бы ответы начали поступать после 9 января, когда стальная продукция в Китае опять пошла на подъем, результат оказался бы немного другим.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»