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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Сибири вложит почти миллиард дополнительных инвестиций в развитие энергетики Омского региона

МРСК Сибири вложит почти миллиард дополнительных инвестиций в развитие энергетики Омского региона

16 января 2017, 16:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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Состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова и губернатора Омской области Виктора Назарова. Участие в беседе также приняли заместитель председателя регионального правительства Станислав Гребенщиков и заместитель генерального директора - директор филиала МРСК Сибири – Омскэнерго Сергей Моденов.

В ходе встречи состоялось обсуждение основных направлений взаимодействия сторон в интересах развития энергетического комплекса региона, обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Омской области, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Итоги обсуждения отражены в Соглашении о сотрудничестве между правительством Омской области и МРСК Сибири (компания под управлением «Россетей»), которое было подписано сегодня.

- Мы неплохо поработали и подписали Соглашение о сотрудничестве и развитии электросетевого комплекса региона, - рассказал исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов. – По итогам встречи договорились, что помимо основных капиталовложений в развитие электросетевого комплекса региона, а это свыше 5 млрд. рублей до 2022 года, готовы привлечь дополнительные инвестиционные средства в размере до 900 млн. рублей. Впервые с 2011 года в Омской области начнется строительство новых подстанций. Кроме того, будем продолжать реконструкцию объектов электросетевого комплекса региона. До 1 мая 2017 года с правительством Омской области будут согласованы объекты вложения инвестиций. У филиала МРСК Сибири – Омскэнерго есть всё для того, чтобы реализовать эти планы - ресурсы для развития, кадры, хорошие экономические результаты и высокий потенциал.

Во второй половине дня состоялась встреча и. о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» с мэром г. Омска Вячеславом Двораковским. В ходе встречи обсуждались вопросы консолидации электросетевых активов и совместной работы для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

- В регионе работает свыше пятидесяти территориальных сетевых организаций, - пояснил Виталий Иванов. – Это очень много, и потребитель иногда не знает, к кому обратиться для устранения перерывов электроснабжения. Гораздо эффективнее было бы консолидировать электросетевые активы, реализовав принцип «одного окна», куда потребитель мог бы обратиться в случае возможных технологических нарушений. Полагаю, такая консолидация должна проводиться на базе Омскэнерго – крупнейшего предприятия в регионе, осуществляющего передачу электроэнергии потребителям.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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