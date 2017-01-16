На Гайдаровском форуме обсудили фискальную нагрузку

14 января на Гайдаровском форуме прошла одна из главных его сессий — «Новая налоговая политика России: какие изменения нас ожидают с 2018 года?». Сами изменения, впрочем, обсудить не удалось — ввиду того, что четко сформулированных предложений по этому поводу еще не существует. Тем не менее, участники сессии сошлись на том, что фискальная нагрузка в ходе настройки налоговой системы вырасти не должна, и что главная дискуссия в 2017 году, скорее всего, будет вестись вокруг идеи Минфина о снижении страховых взносов в обмен на рост НДС.



Глава бюджетного комитета Госдумы и модератор дискуссии Андрей Макаров начал ее с того, что отметил стойкость участников сессии, готовых говорить о налогах нерабочим субботним утром. Пришедшие, впрочем, вдохновляли себя мыслью, что их разговор — первое публичное обсуждение задания Владимира Путина найти в течение 2017 года способы настройки налоговой системы для выхода экономики на темпы роста, выше среднемировых. Это обстоятельство, однако, стало причиной того, что обсудить конкретные предложения не удалось — ввиду их отсутствия.



Поэтому разговор пошел по уже давно заданному на подобных мероприятиях кругу: уровень налоговой нагрузки — «вредность» неналоговых платежей — необходимость что-то наконец уже решить по налогообложению нефтяного сектора — несправедливые налоги малого бизнеса, который впрочем, чиновникам лучше не трогать, а просто оставить в покое.



Дискуссия по налоговой нагрузке вышла достаточно острой. Президент РСПП Александр Шохин вспомнил, что в программе «Единой России» речь идет не о сохранении, а о снижении бремени. Министр финансов Антон Силуанов, хоть и напомнил, что является членом этой партии, с идеей снижения категорически не согласился, мотивируя это тем, что предлагающие сокращения обязательно должны указать, какие расходы бюджета в таком случае можно урезать. «Мы сейчас снизим налоги, а чем платить зарплату, пенсии, социальные расходы? Такого не бывает»,— возразил министр. Доводы главы РСПП о том, что надо ориентироваться на то, что после снижения нагрузки, в перспективе налоговая база вырастет и бюджетные потери будут компенсированы, он назвал теоретическими и неправильными.



Глава Минэкономики Максим Орешкин занял промежуточную позицию: надеяться на будущие поступления нельзя, но снизить нагрузку можно, если сократится доля теневой экономики. Для «белого» бизнеса нагрузка, по его словам, высока. И главной налоговой проблемой, по его словам, является высокий уровень нагрузки на фонд оплаты труда для законопослушного бизнеса в сочетании с неуплатой страховых взносов другими предпринимателями. «Многие просто не платят. Страховые взносы платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса»,— сказал министр.



С чрезмерностью страховых взносов Антон Силуанов согласился, заявив о необходимости менять структуру налоговой системы: то есть снижать прямые налоги, в первую очередь, на фонд оплаты труда, повышая косвенные — НДС. «Когда мы снизили нагрузку на труд для IT-компаний, сразу произошло обеление их работы и сразу возросли налоговые поступления от них»,— напомнил министр.



Отметим, что этот размен — снижение взносов в обмен на рост НДС сейчас является единственным крупным предложением, которое по всей видимости будет обсуждаться весь этот год Белым домом, бизнес-объединениями и экспертами. С тем, что эту тему можно всерьез обсуждать, сегодня согласились все участники, в том числе бизнес в лице Александра Шохина и президента ТПП Сергея Катырина. Тема прогрессивной шкалы НДФЛ, как ранее рекомендовал в ходе форума премьер-министр Дмитрий Медведев, сегодня не поднималась. Что касается остальных сюжетов — наведение порядка с льготами, принятие решений по неналоговым платежам и налогу на финансовый результат для нефтяной отрасли, то они безуспешно разрабатываются уже не первый год.



В конце дискуссии Антон Силуанов не без некоторого давления со стороны Андрея Макарова пообещал, что уже в марте Минфин вынесет на обсуждение парламента драфт основных направлений налоговой политики, точнее — единого документа, в который войдут еще и направления бюджетной и таможенно-тарифной политики. «Уверен, что мы в весеннюю сессию сформируем основные подходы к корректировке налоговой системы с тем, чтобы мы могли дошлифовать до конца года»,— сказал господин Силуанов. По его обещанию, на следующем Гайдаровском форуме эти предложения уже будут представлены в формате, пригодном для предметного обсуждения.



Источник: Коммерсант.

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