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Отраслевые новости: Россия

Ночью в Торжке вспыхнул многоквартирный жилой дом

Ночью в Торжке вспыхнул многоквартирный жилой дом

16 января 2017, 11:18
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в Торжке на Мобилизационной набережной поступило в МЧС в 03:36 15 января. Спустя 16 минут была объявлена локализация пожара, в 06:20 его полностью ликвидировали.

Как выяснил Tverigrad.ru, пожар начался на втором этаже из-за замыкания электропроводки в квартире, в которой никто не проживал. Трое жильцов других квартир самостоятельно выбрались наружу и вызвали пожарных, эвакуация не потребовалась.

– В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка двух квартир, – сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 13 человек и 5 единиц техники.

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