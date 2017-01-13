Ночью в Торжке вспыхнул многоквартирный жилой дом

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
16 января 2017, 11:18
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в Торжке на Мобилизационной набережной поступило в МЧС в 03:36 15 января. Спустя 16 минут была объявлена локализация пожара, в 06:20 его полностью ликвидировали.
Как выяснил Tverigrad.ru, пожар начался на втором этаже из-за замыкания электропроводки в квартире, в которой никто не проживал. Трое жильцов других квартир самостоятельно выбрались наружу и вызвали пожарных, эвакуация не потребовалась.
– В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка двух квартир, – сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 13 человек и 5 единиц техники.
06.10.2015 г. В Орске из-за замыкания опоры ЛЭП сгорели жилые дома
21.10.2013 г. В Тверской области сгорела автомойка
|
18.03.2015 г. В Кемерово загорелся автобус c пассажирами