Новые поступления зажимов ODWAC в СУПР

На склад поступили зажимы натяжные клиновые:

Если необходимо построить воздушную линию связи на основе оптического кабеля, то тут определенно не обойтись без использования специальных кабельных зажимов.

Представленные модели зажимов ODWAC предназначены специально для воздушной прокладки плоских оптоволоконных кабелей.

Зажимы полностью изготовлены из оцинкованной стали. ODWAC 15 (о) и 22 (о) гарантируют надежную фиксацию плоского оптоволоконного кабеля благодаря особенностям конструкции.

Натяжные клиновые зажимы можно использовать на протяжении всей кабельной трассы и на любых углах ее поворота. Зажимы такого типа применяют при подвеске кабеля на опорах линий связи, между столбами, линях электропередач, между строениями, сооружениями и т.д.

Спешите сделать заказ!

+7 (495) 649 68 45