 
Подписаться на новости
Новости компаний

Новые поступления зажимов ODWAC в СУПР

Новые поступления зажимов ODWAC в СУПР

16 января 2017, 11:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР

Обсудить на форуме

190 просмотров

На склад поступили зажимы натяжные клиновые:

Если необходимо построить воздушную линию связи на основе оптического кабеля, то тут определенно не обойтись без использования специальных кабельных зажимов.

Представленные модели зажимов ODWAC предназначены специально для воздушной прокладки плоских оптоволоконных кабелей.

Зажимы полностью изготовлены из оцинкованной стали. ODWAC 15 (о) и 22 (о) гарантируют надежную фиксацию плоского оптоволоконного кабеля благодаря особенностям конструкции.

Натяжные клиновые зажимы можно использовать на протяжении всей кабельной трассы и на любых углах ее поворота. Зажимы такого типа применяют при подвеске кабеля на опорах линий связи, между столбами, линях электропередач, между строениями, сооружениями и т.д.

Спешите сделать заказ!
+7 (495) 649 68 45

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО СУПР
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!