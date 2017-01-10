Поддержать переработку

Разнонаправленность обобщенных показателей в производстве полимеров (рост 8-13%) и их переработке (от минус 4% до нуля) за последние три года превратилась в устойчивый тренд. Несмотря на то, что пресловутые «ножницы» падения спроса и удорожания сырья для переработчиков уже не выглядят столь угрожающе как год-два назад, для перелома нисходящей тенденции необходимы действенные меры. Господдержка и регулирование хороши для сглаживания общеэкономических проблем – стагнации потребления, стоимости денег, конкуренции на внешних рынках. Но не менее важен и диалог внутри отрасли – можно и должно поддерживать переработчиков по ассортименту марок, доступности сырья, логистике поставок, ценообразованию.

Девятый форум «Полимеры России 2016», организованный компанией INVENTRA, состоялся в Москве 22 ноября. Мероприятие прошло при поддержке Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и компании CREON Capital. Партнером форума стал «Центрополимер». Генеральный информационный спонсор – журнал «Нефть России», информационный спонсор – журнал «Полимерные материалы».

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов направил письменное приветствие участникам форума. Он отметил, что производство и переработка полимеров в нашей стране напрямую связаны с реализацией долгосрочной стратегии развития нефтегазохимии. Поддержка этих отраслей – одна из основных задач Минэнерго. Приоритетами являются экономическое стимулирование через формирование рыночных инструментов и программ поддержки, создание научно-технологических центров и проведение исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб также заочно приветствовал делегатов мероприятия. По его словам, несмотря на сложные экономические условия, химический комплекс России успешно работает, осуществляются крупные инвестпроекты, расширяется ассортимент высокотехнологичной продукции. Форум содействует решению задач повышения конкурентоспособности и эффективности отечественной промышленности, а также роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров отметил, что производство полимеров в России продолжает уверенно расти, а вот в переработке начали происходить серьезные изменения. «Последние годы для переработчиков были сложнейшими – они первыми приняли на себя удар после падения конечного спроса, - говорит г-н Столяров. - Однако обобщенные показатели за несколько кварталов дают надежду, что перелом наступит. Что дает основания так думать? То, что по трем видам полимеров из пяти – ПЭ, ПП и ПС – по итогам года ожидается рост потребления».

Директор департамента аналитики Группы CREON Лола Огрель подтвердила эту информацию: «Емкость рынка в сегментах ПВХ и ПЭТФ прогнозируются на уровне 2015 г., а если и снизятся, то крайне незначительно». По ее словам, лучше всего чувствуют себя переработчики полипропилена - в прошлом году потребление этого продукта превысило 1 млн т, тогда как еще в 2010 г. не достигало 800 тыс. т. Знаковым для рынка ПП стал 2013 г., когда были введены в строй сразу два завода: «Полиом» (ГК «Титан») мощностью 180 тыс. т и «Тобольск-Полимер» («Сибур Холдинг») мощностью 500 тыс. т.

Эксперт рассказала о ситуации в полимерной отрасли не только в России, но и в СНГ. По итогам 2015 г. производство полимеров на территории Содружества составило 5.31 млн т, тогда как в 2014 г. не превысило и 5 млн т. Ежегодный рост связан с вводом новых мощностей. По сравнению с 2010 г. выпуск пяти видов полимеров вырос на 31.5%. Однако даже растущее производство не в состоянии обеспечить потребности в данной продукции. Спрос на полимеры на постсоветском пространстве составил в прошлом году 6.65 млн т, что на 1.34 млн т превышает производство.

Лола Огрель отметила, что если производство в целом шло по нарастающей, то потребление достигло своего пика в 2013 г., а последние два года переработка полимеров сокращалась. Это характерно для всех видов полимеров, за исключением ПП, спрос на который в 2015 г. вырос на 7%.

Также эксперт рассказала о текущей ситуации в полимерной отрасли стран СНГ и перспективах создания новых производств.

На форуме были представлены доклады по всем основным видам пластиков. Так, о сегменте ПВХ рассказал Гюнтер Надольны, генеральный директор «РусВинила» - крупнейшего производителя поливинилхлорида в России. По итогам 2015 г. потребление ПВХ-С в России составило 810 тыс. т, в нынешнем году оно ожидается на уровне 807 тыс. т. Из этого объема 747 тыс. т составит внутреннее производство, остальное придется на импорт. Эксперт отметил, что ввоз зарубежной продукции вырос на 41%, что связано с нехваткой продукта на рынке во 2-3 кварталах (вызвана остановом «Саянскхимпласта»).

Значительно - на 44% - вырос и экспорт: в течение низкого сезона спроса наблюдалось перенасыщение рынка, и производителям пришлось разработать экспортные направления поставок.

Средняя загрузка мощностей всех отечественных производителей в нынешнем году составила 79%. Основной сферой применения (с долей 63%) стали профили.

По словам Гюнтера Надольны, прогноз до 2020 г. предусматривает рост потребления ПВХ-С до 840 тыс. т, доля импорта будет ежегодно сокращаться.

Потребление эмульсионного ПВХ в России в 2016 г. сохранилось на уровне предыдущего года и составило 119 тыс. т. Внутреннее производство составило 25 тыс. т, это в 2.5 раза больше, чем годом ранее. Увеличение показателя связано с началом поставок продукции с предприятия «Русвинил». В целом же внутренний спрос по-прежнему большей частью покрывается за счет импорта. Однако постепенного его замещение отечественным продуктом все же происходит.

Основным сегментом применения по-прежнему остаются напольные покрытия (доля - около 70%).

Что касается прогноза до 2020 г., то потребление вырастет совсем незначительно - всего на 5 тыс. т, внутреннее производство останется на прежнем уровне.

В целом г-н Надольны отметил, что компания пока не рассматривает планы по расширению производства ПВХ, это связано с тем, что рынок не растет такими темпами, как ожидалось.

Что касается рынка каустической соды, то рост внутреннего спроса начался в 2013 г. и составляет около 2% ежегодно. С 2014 г. – после запуска «РусВинила» - увеличивается и предложение. В нынешнем году при объеме производства в 993 тыс. т потребление достигнет 832 тыс. т. Объемы импорта, соответственно, стремительно падают и в перспективе сведутся к минимуму.

Прогноз до 2020 г. предусматривает рост производства до 1,077 тыс. т, и это максимум для российского рынка - проектов по расширению существующих или созданию новых мощностей в нашей стране больше не планируется.

В сегменте АБС долгое время преобладал импорт, однако в последние несколько лет тенденция поменялась, говорит генеральный директор ТД «Пластик» Анна Даутова. Так, «Пластик» Узловая из года в год увеличивает долю на внутреннем рынке – с 17% в 2014 до 30% в нынешнем году. Объем поставок из-за рубежа достиг своего максимума в 2013 г. – более 40 тыс. т. Сейчас же этот показатель не превышает 30 тыс. т.

Можно ли увеличить потребление АБС в России, и если да, то на сколько? По мнению Анны Даутовой, показатель в 100 тыс. т вполне реален: «Мы видим сразу несколько точек роста: бытовая техника, детские конструкторы, компаунды, трубы и фитинги, спортивный инвентарь, медицинская техника».

Что касается вспенивающего полистирола, то основной сегмент потребления – ТИМ – больше не является драйвером роста: в 2016 г. емкость рынка упала до уровня внутреннего производства. Нужно искать новые сферы применения, наиболее перспективной Анна Даутова назвала упаковку. В прошлом году товарные потери в пищевом сегменте розничной торговли составили 158 млрд руб., из них 16% - некриминальные: порча продукции, проблемы перевозки и хранения. Одним из решений может стать использование ПСВ-упаковки, которая поглощает удары, не впитывает влагу, сохраняет нужную температуру – словом, идеальна для перевозки и хранения продуктов питания.

Генеральный директор «НКПак» Александр Бойко подтвердил, что полимерная упаковка становится все популярнее в ритейле: «За последние пять лет производство упаковки из ПЭТФ выросло с 3.5 до 4.1 кг/год на душу населения. Тем не менее, до среднего европейского показателя – 6.4 кг/год – нам еще далеко».

Сейчас на рынке пищевой потребительской упаковки преобладает гибкая упаковка – 62%, на долю жесткого пластика приходится 16%.

По мнению эксперта, для российской упаковочной индустрии характерно отсутствие долгосрочных финансовых ресурсов, рост цен на энергоносители, сырье и материалы, а также экономия на упаковочных материалах. Кроме того, наблюдается оптимизация издержек на всем жизненном цикле упаковки и развитие сложноинтегрированных производственных структур замкнутого цикла «сырье-упаковка-переработка-сырье».

В мировом топ-10 видов упаковки ПЭТ-бутылки занимают почетное второе место, говорит президент АРПЭТ Владислав Барбашов. К тому же этот сегмент отличается самыми высокими среднегодовыми темпами роста – 4.7%. Важными тенденциями эксперт назвал постепенное уменьшение веса ПЭТ-бутылки и рост объема собираемых отходов.

В 2015 г. в России было произведено 497 тыс. т ПЭТ, за девять месяцев текущего года – 400 тыс. т (+6% к аналогичному периоду прошлого года). Однако дальнейшему развитию рынка мешают административные ограничения – это и обсуждаемое введение акциза на газированные напитки, и дальнейшие ограничения объема ПЭТ-тары для слабого алкоголя, и лоббирование биоразлагаемых полимеров.

Последние должны, считает г-н Барбашов, служить не заменой, а дополнением к традиционным полимерам. Ведь их способность разлагаться уравновешивается и недостатками – дефицит сырья, низкие физико-механические характеристики, сложность сортировки и рециклинга, невозможность переработки на существующем оборудовании. В этой связи гораздо логичнее использовать биоразлагаемые полимеры лишь частично, а основной объем, в т.ч. ПЭТ, отправлять на вторичную переработку.

Значимым для полимерной индустрии сегментом является и производство труб. К сожалению, степень проникновения полимерных труб в российские инфраструктурные проекты пока крайне мала, единственное исключение - газовая сфера. Как рассказал генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский, в нашей стране преобладают металлические трубы - наследие Советского Союза, и скорость их замены на полимерные пока очень низка. Основная причина стандартна - отсутствие достаточных денежных средств.

В этой связи Группа ПОЛИПЛАСТИК не выказывает оптимизма по поводу ближайшего будущего - в 2017 г. рынок пластиковых труб вырастет максимум на 3-5%, а может на столько же и снизиться. Но даже этот возможный рост, говорит г-н Гориловский, капля в море по сравнению с падением на 45% за последние три года.

Пессимистично настроен и генеральный директор «Центрополимера» Алексей Завьялов: «Дешевый рубль и сопутствующие обстоятельства привели к тому, что мы – отрасль – поставили для себя высокую планку по показателям и достигли ее. Теперь, к сожалению, будем потихоньку катиться вниз. Причина всем понятна – снижение уровня жизни населения, падение покупательной способности, дефицит бюджета. Да, мы успешно росли в секторах твердых пластмасс, мешков, еще некоторых. Пик достигнут, теперь начинается спад. Хочу поблагодарить всех наших производителей, которые в этом году сработали успешно – главным образом потому, что не было традиционной волатильности. Заводы сформировали складские запасы, благодаря им не было скачков цен из-за остановок и ремонтов».

В автомобильной промышленности, которая является еще одним крупным потребителем полимеров, ситуация обстоит несколько лучше. Несмотря на сокращение расхода полимеров за счет оптимизации рецептур и технологий, спрос со стороны автопрома растет. Как рассказала директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи, наиболее востребованы АБС-пластики, оптические поликарбонаты, ПММА, полиацетали.

Эксперт отметила важную для обеих отраслей – и полимерной, и автомобильной – тенденцию локализации производства пластиков. Это дает автопроизводителям возможность снижать стоимость продукции, сокращает сроки доставки полимеров на завод. В то же время есть и ряд существенных минусов. К ним Татьяна Арабаджи отнесла узкий ассортимент материалов; недостаточную стабильность их свойств; низкую рентабельность производства из-за недостаточного объема; высокие импортные пошлины на химические вещества, не производимые в РФ; длительный период омологации.

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Итоги Премии «Полимеры России 2016»

В рамках Девятого форума «Полимеры России 2016» 22 ноября состоялось вручение одноименной ежегодной премии. Компания INVENTRA в составе Группы CREON уже в четвертый раз отмечает лучших игроков полимерной индустрии.

Премия «Полимеры России» зарекомендовала себя как единственная в России независимая награда в области полимеров и их переработки. В этой связи приветственные слова участником церемонии направили Заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов и Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

В 2016 году номинации Премии были разделены на две части: для производителей и для переработчиков. В церемонии награждения крупнейших производителей базовых полимеров приняли участие заместитель директора департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Александр Орлов и управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров.

Таблица победителей:

Лауреат Премии Название номинации Казаньоргсинтез «Большой полиэтилен» Уфаоргсинтез «Стратегия роста» Сибур «Устойчивое развитие» Лада-лист Переработка АБС Ютекс Переработка ПВХ Вотерфолл про Переработка ПП Технониколь Переработка ПС Метаклэй Переработка ПЭ Ретал Переработка ПЭТФ Водоканал Подольск Полимеры в ЖКХ Мособлгаз Полимеры в ЖКХ

В номинации «Большой полиэтилен» победителем стала компания «Казаньоргсинтез» - крупнейший производитель полиэтилена, выпускающий около 30% от общего объема ПЭ в СНГ. В 2016 г. по итогам трех кварталов выручка компании выросла на 15%. Призом отмечены совокупный рост производства и стратегическое значение предприятия для развития экономики Республики Татарстан и российской нефтегазохимии.

В номинации «Стратегия роста» лучшим признан «Уфаоргсинтез». В 2016 году завод отмечает 60-летний юбилей. Отрадно видеть не только рост выручки и чистой прибыли в текущем году, но и активную работу по расширению марок - на «Уфаоргсинтезе» разработали и запустили в производство продукты, которые раньше только импортировались в Россию. К примеру, полипропилен аккумуляторной марки, полиэтилен высокой степени прозрачности, ряд трубных марок полиэтилена высокого давления. Все это – основа для дальнейшего стратегического роста.

«Сибур» одержал победу в номинации «Устойчивое развитие». Компания последовательно реализует амбициозные нефтегазохимические проекты; налицо рост производственных показателей по ключевым для полимерной отрасли продуктам – пластики и продукция органического синтеза, базовые полимеры, синтетические каучуки.

В выборе лучших переработчиков принимали участие как организаторы церемонии, так и непосредственно сами производители базовых полимеров, именно поэтому данная часть номинаций получила название «партнерской». Количество номинаций соответствует видам полимеров: ПВХ, ПС, АБС, ПЭ, ПП и ПЭТФ.

Лучшей в номинации «Переработка ПВХ» стала компания «Ютекс», которую наградил крупнейший в России производитель эмульсионного ПВХ «РусВинил» за вклад в развитие переработки и постоянную работу над качеством напольных покрытий.

Среди переработчиков полистирола Премия, по решению компании INVENTRA, присуждена компании «ТехноНИКОЛЬ». Благодаря эффективному ведению бизнеса в конкурентной среде «ТехноНИКОЛЬ» не только укрепила позиции внутри страны (доля на 42% на рынке XPS), но перешла к внешней экспансии – общий рост экспортных отгрузок компании вырос в 4 раза за прошедшие 2 года.

«Пластик» (Узловая) в номинации «Переработка АБС» наградила своего партнера - компанию «Лада-лист» - как одну из крупнейших компаний-переработчиков АБС в России, вовлеченную в активную работу с новыми марками сырья.

В сегменте переработки полиэтилена «Газпром нефтехим Салават» отметил инновационную деятельность компании «Метаклэй». За последние три года предприятие обеспечило до 80% потребности локального рынка в антикоррозионных покрытиях для газопроводных труб. В 2016 г. запущена новая линия по производству полимерных композиций для АКЗ-покрытий.

Победителем в номинации «Переработка ПП» стала компания «Вотерфолл про», награду вручил представитель «Уфаоргсинтеза». В августе 2016 г. в г. Шахты Ростовской области состоялся запуск нового завода по производству БОПП-пленки, и награждение компании «Вотерфолл про» подчеркивает важность запуска новых производств в текущей экономической ситуации.

Группа CREON в номинации «Переработка ПЭТФ» назвала победителем компанию «Ретал». «Ретал» более 20 лет работает в области ПЭТ-упаковки и продолжает инвестировать в инновации. В 2016 г. произведена реконструкция линии в г. Самаре под выпуск упаковки для молочной промышленности.

Помимо традиционных видов полимеров и соответствующих номинаций был вручен и специальный приз – Группа «ПОЛИПЛАСТИК» отметила своих партнеров, применяющих полимерную продукцию в жизненно важной сфере, – жилищно-коммунальном хозяйстве. В номинации «Полимеры в ЖКХ» награждены предприятия «Водоканал Подольск» и «Мособлгаз».