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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в декабре 2016 года увеличилось на 7,1 % по сравнению с декабрем 2015 года

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в декабре 2016 года увеличилось на 7,1 % по сравнению с декабрем 2015 года

16 января 2017, 11:02
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области» (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в декабре 2016 года составило 10636,2 млн кВт∙ч, что на 707,9 млн кВт∙ч выше объема потребления в декабре 2015 года.

Рост потребления электроэнергии в энергосистеме Москвы и Московской области в декабре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен влиянием температуры наружного воздуха, а также увеличением потребления непромышленной и бытовой групп потребителей. Среднесуточная температура наружного воздуха в декабре была ниже температуры аналогичного периода 2015 года на 5,0°С.

Электростанции энергосистемы Москвы и Московской области в декабре 2016 года выработали 8147,2 млн кВт∙ч, что на 17,6 % выше аналогичного периода 2015 года.

Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Москвы и Московской области в декабре 2016 года составил 2488,9 млн кВт∙ч., в декабре 2015 года - 3001,1 млн кВт∙ч.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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