Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в 2016 году увеличилось на 2,4% по сравнению с 2015 годом

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в 2016 году составило 237245 млн кВт·ч, что на 2,4 % выше уровня потребления 2015 года.



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.



В 2016 году зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 2,2%, Владимирской области на 1,6%, Воронежской области на 5,1%, Ивановской области на 2,8%, Калужской области на 4,6%, Костромской области на 1,5%, Курской области на 0,8%, Липецкой области на 1,1%, Москвы и Московской области на 3,3%, Орловской области на 1,8%, Рязанской области на 3,3%, Тамбовской области на 3,1%, Тульской области на 1,3%, Ярославской области на 2,2%. Снижение электропотребления за двенадцать месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года отмечено в энергосистеме Брянской области на 1,3%, Вологодской области на 0,4%, Смоленской области на 0,2%, Тверской области на 0,4%.



Электростанции ОЭС Центра в 2016 году выработали 236555,5 млн кВт·ч, что на 0,2 % меньше, чем в 2015 году. Выработка ТЭС в этот период составила 141116 млн кВт∙ч (59,7 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ТЭС в 2015 году на 5,3 %. Выработка ГЭС в этот период составила 3436,9 млн кВт∙ч (1,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС в 2015 году на 21,2 %. Выработка АЭС в этот период составила 92002,6 млн кВт∙ч (38,9 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки АЭС в 2015 году на 8,2 %.