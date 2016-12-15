При поддержке ПАО "ТГК-1" в Губернаторском парке Петрозаводска открылся каток

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16 января 2017, 16:54
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
15 января 2017 года состоялось торжественное открытие катка в Губернаторском парке Петрозаводска. Для гостей праздника были организованы показательные выступления юных фигуристов и хоккеистов, интерактивные игры на льду, мастер-класс по созданию эко-масок и концерт участников фольклорного ансамбля «Зажги свою звезду».
– Замечательно, что в 2017 году компания «ТГК-1» вновь открыла каток и вместе с Карельским центром развития добровольчества устроила такой чудесный зимний праздник. Теперь на этой площадке свое спортивное мастерство смогут оттачивать наши юные фигуристы и все любители активного образа жизни,- отметила в приветственной речи депутат Петрозаводского городского совета Ольга Билко.
22 января гостей ждет создание веревочного городка вместе со «Скаутами Карелии», квест-игра по энергообъектам «ТГК-1», благотворительное «Доброе кафе» и зимняя фотозона.
— Наш центр с радостью поддерживает добрые традиции зимнего спорта, возрожденные энергетиками. Мы рады, что так много жителей города пришли на арт-каток, а природа подарила всем настоящий зимний день! Каждое воскресенье жителей Петрозаводска будет ждать новая увлекательная программа, — рассказала руководитель Карельского центра развития добровольчества Дарья Маковецкая.
Напомним, что арт-площадки будут работать до конца февраля, по воскресеньям с 13:00 до 15:00. Все это время в социальных сетях ВКонтакте и Instagram будет проходить конкурс на лучшую фотографию. Для участия достаточно разместить свои снимки с хэштегом #каток_тгк1.