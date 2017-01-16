Смоленскэнерго развивает профессиональные навыки своего персонала

В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» в 2016 году обучение, подготовку и переподготовку по различным формам и направлениям прошли 709 работников (200 руководителей, 168 специалистов, 341 рабочий). Суммарные затраты на обучение персонала составили 5,855 млн рублей.



Вся система организации обучения персонала филиала в прошедшем году была направлена на поддержание высокого профессионального уровня работников, создание условий для их карьерного и личностного роста. Основными направлениями обучения стали профессиональная подготовка и переподготовка рабочего персонала на получение профильной или смежной рабочей профессии, а также повышение квалификации сотрудников филиала.



В 2016 году руководители и специалисты Смоленскэнерго смогли пройти переподготовку для выполнения определенных видов работ, получения возможности выдвижения в кадровый резерв, а также повышения квалификации. Для всего персонала была предусмотрена профессиональная подготовка и аттестация на право допуска к выполнению особого вида работ, среди которых организация эксплуатации и производства работ на подконтрольных Ростехнадзору объектах, проведение испытаний и измерений, организация перевозок и выпуск автотранспорта на линию, допуск к работе в качестве инструктора-реаниматора, обучению персонала методам и способам оказания первой помощи при несчастных случаях и другое.



Важным вопросом в области профессиональной переподготовки и повышения квалификации является обучение специалистов электротехнического профиля. Профессиональную переподготовку и повышение квалификации в филиале «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске, в Петербургском энергетическом институте, в Ивановском государственном энергетическом университете и других специализированных учебных заведениях прошли 103 сотрудника филиала.



Немаловажной темой обучения в 2016 году являлась охрана труда: 49 человек повысили квалификацию с проверкой знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, еще 45 работников обучились и аттестовались на право работы с опасными отходами, а 41 сотрудник - по правилам пожарной безопасности.



Отдельное внимание при подготовке к прохождению ОЗП было уделено профессиональной подготовке персонала службы механизации и транспорта. В частности 18 водителей прошли подготовку по методам защитного вождения, трое обучены и аттестованы на допуск к работе в качестве машиниста бульдозера, двое - в качестве машинистов экскаватора, 10 сотрудников службы прошли обучение на инструкторов-наставников и в будущем смогут тестировать и обучать вновь принятых водителей приемам защитного и контраварийного вождения. Четыре работника прошли обучение и аттестацию в качестве ответственных за выпуск автотранспорта на линию. В декабре в филиале прошли первые соревнования профессионального мастерства водителей, где участники смогли не только показать свой профессионализм, но и обменяться опытом.



Специалисты управления по работе с персоналом Смоленскэнерго отмечают, что 2017 год будет также насыщен обучающими мероприятиями различной тематики. В план 2017 года включены тематическое повышение квалификации и профессиональное обучение на соответствие профессиональным стандартам. Особое внимание будет уделено повышению квалификации руководителей и специалистов в УМК Ростехнадзора – обучение пройдут 40 человек по темам «Нормы и правила работы в электроустановках. Безопасное ведение работ, связанных с технической эксплуатацией электрического и электромеханического оборудования. Диагностика электрооборудования электроэнергетических систем» и «Безопасное ведение работ по монтажу, наладке, ремонту, эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций». В процессе обучения особое внимание будет уделено требованиям Ростехнадзора к персоналу, занятому эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей, ответственности за нарушение требований законодательства в области электробезопасности.