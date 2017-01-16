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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Центр обслуживания потребителей Лабинского филиала Кубаньэнерго увеличил количество принятых обращений

Центр обслуживания потребителей Лабинского филиала Кубаньэнерго увеличил количество принятых обращений

16 января 2017, 17:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЦОК

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В 2016 году в центры и пункты обслуживания потребителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (группа компаний «Россети») обратилось 7350 потребителей, из них более пяти тысяч по телефону Call-центра. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года число обращений увеличилось на 45%.

Вопросы, связанные с технологическим присоединением к электросетям, по-прежнему остаются самыми актуальными. Специалисты центра приняли 778 заявок на техприсоединение на общую мощность 10,8 МВт, выдали 825 актов разграничения балансовой принадлежности, дали консультации и разъяснения по всем вопросам, связанным с работой электросетевого комплекса.

Большая часть заявок на присоединение к электрическим сетям поступила от потребителей «льготной категории», мощность энергопринимающих устройств которых не может превышать 15 кВт, – 553 заявки от физических лиц для бытовых целей и 172 заявки от юридических лиц. Еще 53 заявки поступило от юридических лиц – предпринимателей малого и среднего бизнеса, мощность энергопринимающих устройств которых свыше 15 кВт.

– Систему комплексного обслуживания потребителей электроэнергии по принципу «единого окна» клиенты уже успели оценить. В центрах обращений потребители могут получить консультации по всем вопросам электроснабжения, оформить документы на технологическое присоединение, получение дополнительных электросетевых услуг как при личном приеме, так и дистанционно в телефонном режиме, – пояснил директор Лабинского филиала Андрей Герасько.

Интересы потребителей были и остаются приоритетными для Кубаньэнерго. Система комплексного обслуживания клиентов будет и дальше развиваться и совершенствоваться.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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