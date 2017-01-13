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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году сотрудники филиала "Чувашэнерго" построили и реконструировали 237 энергетических объектов

В 2016 году сотрудники филиала Чувашэнерго построили и реконструировали 237 энергетических объектов

16 января 2017, 17:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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В минувшем году энергетиками филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 19 трансформаторных подстанций (общей мощностью 2,58 МВА) и 50,6 км новых линий электропередачи. При этом, 73 объекта построены и реконструированы собственными силами. К строительству и реконструкции 164 энергообъектов были привлечены подрядные организации.

Строительство велось в 16 районах и 4 городах Чувашии. Из них наибольшее количество объектов были построены в г. Чебоксары и Чебоксарском районе. Самым крупным объектом стало открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ «Коммунальная», которое обеспечит надежное электроснабжение одного из самых динамично развивающихся районов г. Чебоксары. На сегодняшний день ОРУ 110 кВ «Коммунальная» оснащено по последнему слову техники. Здесь установлена сложная микропроцессорная техника, применены современные элегазовые выключатели и т.д.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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