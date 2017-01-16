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Отраслевые новости: Россия

В России приступили к созданию новых спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103"

В России приступили к созданию новых спутников связи Экспресс-80 и Экспресс-103

16 января 2017, 12:12
Рубрика: Россия
Метки: СВЯЗЬ

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В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» начались работы по созданию новых телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Работы по созданию новых спутников связи официально стартовали со вступлением в конце декабря в силу контракта, заключённого между АО «ИСС» и ФГУП «Космическая связь» в середине прошлого года.

Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» будут построены на базе унифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000» разработки Решетнёвской фирмы. Партнёром «ИСС» по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space. Полезная нагрузка будет включать 38 («Экспресс-80») и 37 («Экспресс-103») основных транспондеров для работы в С-, Ku- и L-диапазонах.

К настоящему времени в рамках создания новых спутников в «ИСС» уже проведены предварительные работы по заключению договоров со смежниками на поставку комплектующих и бортовой аппаратуры, а также началось изготовление приборов служебных систем и наземного оборудования.

Телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» планируется вывести на геостационарную орбиту в 2019 году. Гарантийный срок их активного существования составит 15 лет. Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Источник: Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва

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