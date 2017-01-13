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Отраслевые новости: Энергетика

В филиале "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс прошел первый в 2017 году единый День охраны труда

В филиале Марий Эл и Чувашии Т Плюс прошел первый в 2017 году единый День охраны труда

16 января 2017, 12:41
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ОХРАНА ТРУДА

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12 января 2017 года на теплоэлектроцентралях и тепловых сетях филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс прошел первый в этом году единый День охраны труда.

В рамках мероприятия рабочие комиссии, в состав которых вошли руководители и специалисты аппарата управления филиала, сотрудники ТЭЦ и тепловых сетей, а также уполномоченные лица по охране труда, проверили на каждом энергообъекте выполнение требований правил охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиеническое состояние помещений и рабочих мест.

Внимание также уделено наличию и выполнению графиков проверки знаний, наличию на объектах средств пожаротушения, планов эвакуации, состоянию и освещению путей эвакуации и другим вопросам.

По результатам Дня охраны труда по каждому проверенному объекту будет разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний и недостатков, повышению надежности и безопасности профессиональной деятельности персонала и снижению производственного травматизма.

Напомним, единый День охраны труда на энергообъектах филиала проводится ежемесячно. Основная цель подобных мероприятий – сохранение жизни и здоровья работников, а также обеспечение непрерывности технологических процессов на теплоэлектростанциях и тепловых сетях, что напрямую связано с безопасностью труда сотрудников.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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