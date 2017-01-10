В ноябрьском филиале "Тюменьэнерго" завершен крупный проект

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16 января 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети завершил работы в рамках инвестиционного проекта по реконструкции подстанции 110/10/10 кВ «Сигнал», которая является ключевым объектом в энергоснабжении города Губкинский (ЯНАО).
Решение о реконструкции было принято в связи со значительным износом силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики. В ходе работ на подстанции была произведена замена разъединителей – вместо старых с ручным приводом установлены новые с электроприводом, масляных выключателей 110 кВ и трансформаторов тока на элегазовое оборудование, разрядников на ограничители перенапряжений. Выполнен монтаж и наладка приводов РПН силового трансформатора. «Начинка» общеподстанционного пункта управления также выполнена на основе современных технологий: установлены микропроцессорные релейные защиты, а также автоматизированная система управления технологическими процессами, которая позволяет в режиме реального времени дистанционно контролировать работу всех систем подстанции.
Новое оборудование – отечественное, с улучшенными характеристиками защиты как от перенапряжений, так и от внешних, в том числе погодных, факторов. С его установкой значительно выросли уровни безопасности и надежности электроснабжения потребителей, а эксплуатационные расходы в перспективе значительно сократятся.
В рамках проекта кроме модернизации собственно подстанционного оборудования, была также частично выполнена реконструкция сети, а именно изменена схема энергоснабжения. Теперь «Сигнал» может питаться как от подстанции 500 кВ «Тарко-Сале», так и переключательного пункта 110 кВ «Северный», что позволит применять различные варианты ремонтных схем.
Весь комплекс работ проводился на действующих электроустановках без ограничения потребителей. На реализацию этого проекта было направлено около 150 млн рублей. «Обновленный электросетевой объект позволяет решить вопрос надежного обеспечения действующих и потенциальных потребителей на много лет вперед», – отметил директор филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети Степан Бован.