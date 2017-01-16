Виртуальный номер телефона — доступное решение для развития бизнеса

Виртуальный номер телефона — популярна услуга, которую предлагают операторы связи, работающие с прогрессивной технологией VoIP (voice-over-IP). Чтобы подключить виртуальный номер, не нужно прокладывать телефонный кабель или использовать сим-карту. Все оборудование находится далеко от пользователя, именно поэтому услуга и получила название "виртуальной". Формат онлайн номера следующий: код страны, код города и абонентский номер.

Виртуальный номер для бизнеса

Все чаще сегодня решают заказать виртуальный номер телефона развивающиеся компании и крупные фирмы. Преимуществ у такого решения много:

клиенты дозваниваются с первого раза, так как виртуальный номер является многоканальным;

географической привязки нет, поскольку номер не закрепляется за месторасположением клиента, адресом организации. Фирма может переезжать из города в город, но ее номер всегда будет оставаться одинаковым. Это значит, что ни один постоянный клиент не потеряется;

виртуальные номера поддерживают и входящие, и исходящие вызова, обладают всеми возможностями полноценной АТС. Они просто незаменимы, если число звонков растет, и клиенты не могут дозвониться;

экономия на телефонной связи. При желании пользователи виртуальных телефонных номеров могут создавать собственные корпоративные сети и общаться внутри них. При этом неважно, находятся филиалы компании в одном городе или в разных.

Виртуальные номера — отличное решение для бизнеса. Они дают возможность записывать и позже прослушивать телефонные разговоры, отправлять и принимать факс, подготавливать детализированную статистику вызовов, налаживать конференцсвязь и многое другое. Что немаловажно, лица, заказывающие виртуальные телефонные номера, могут изменять объем услуг, предлагаемых им оператором связи. Благодаря гибкой конфигурации и масштабируемости, они в любой момент могут подключать к своей линии новых пользователей, изменив настройки в личном виртуальном кабинете.

Как происходит покупка виртуального номера

Чтобы купить виртуальный телефонный номер, необходимо зайти на интернет-сайт оператора связи, выбрать городской номер с кодом (либо 8-800), пройти процедуру регистрации и зайти в виртуальный личный кабинет. После нужно оплатить услугу с помощью электронного кошелька или банковского перевода, картой или через терминал.

После оплаты заказчик может свободно пользоваться своим новым виртуальным телефонным номером, не забывая оплачивать выставляемые обслуживающей компанией счета.