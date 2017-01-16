Виртуальный номер телефона — доступное решение для развития бизнеса

Интернет-учебник для кабельщика
Познавай азы кабельной науки в режиме online. Теория, методики, расчёты.
16 января 2017, 10:17
Рубрика: Россия
Метки: VoIP
Виртуальный номер телефона — популярна услуга, которую предлагают операторы связи, работающие с прогрессивной технологией VoIP (voice-over-IP). Чтобы подключить виртуальный номер, не нужно прокладывать телефонный кабель или использовать сим-карту. Все оборудование находится далеко от пользователя, именно поэтому услуга и получила название "виртуальной". Формат онлайн номера следующий: код страны, код города и абонентский номер.
Все чаще сегодня решают заказать виртуальный номер телефона развивающиеся компании и крупные фирмы. Преимуществ у такого решения много:
Виртуальные номера — отличное решение для бизнеса. Они дают возможность записывать и позже прослушивать телефонные разговоры, отправлять и принимать факс, подготавливать детализированную статистику вызовов, налаживать конференцсвязь и многое другое. Что немаловажно, лица, заказывающие виртуальные телефонные номера, могут изменять объем услуг, предлагаемых им оператором связи. Благодаря гибкой конфигурации и масштабируемости, они в любой момент могут подключать к своей линии новых пользователей, изменив настройки в личном виртуальном кабинете.
Чтобы купить виртуальный телефонный номер, необходимо зайти на интернет-сайт оператора связи, выбрать городской номер с кодом (либо 8-800), пройти процедуру регистрации и зайти в виртуальный личный кабинет. После нужно оплатить услугу с помощью электронного кошелька или банковского перевода, картой или через терминал.
После оплаты заказчик может свободно пользоваться своим новым виртуальным телефонным номером, не забывая оплачивать выставляемые обслуживающей компанией счета.
Компания: ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"