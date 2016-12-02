Воронежэнерго обеспечило надежное электроснабжение потребителей в праздничные дни

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» подвели итоги работы в дни новогодних и рождественских каникул. В указанный период специалистами предприятия был реализован комплекс мер, направленных на обеспечение надёжного электроснабжения потребителей региона.



Для предупреждения аварийных ситуаций, во всех структурных подразделениях филиала был установлен особый режим дежурства и повышенный контроль за работой оборудования. Проведен дополнительный осмотр линий электропередач. Разработана схема взаимодействия с органами региональной и муниципальной власти и ГУ МЧС по Воронежской области.



Для оперативного реагирования и ликвидации возможных технологических нарушений было организовано круглосуточное дежурство специалистов. В режиме постоянной готовности находились 42 оперативно-выездные и 8 мобильных бригад Воронежэнерго общей численностью 132 человека и 58 единиц спецтехники. Помимо них, к аварийно-восстановительным работам могли быть оперативно привлечены еще 179 бригад в составе более 900 человек и свыше 300 единиц спецтехники.



Свой высокий уровень готовности специалистам Воронежэнерго пришлось продемонстрировать на практике непосредственно в канун Нового года. 31 декабря в 17:24 диспетчерам филиала поступило сообщение о нарушении работы одной из трансформаторных подстанций (ТП) в поселке Подгоренский Подгоренского района. Данный объект принадлежит районной администрации и находится у Воронежэнерго в аренде. Без электроэнергии остался ряд многоквартирных жилых домов на улице Поселок Цемзавода, а также расположенные неподалеку котельная и канализационная насосная станция.



Энергетики отреагировали на случившееся оперативно. Прибывшие на место специалисты Подгоренского района электрических сетей (РЭС) Воронежэнерго выяснили, что причиной технологического нарушения стало возгорание низковольтного кабеля у одного из потребителей, в результате чего произошло короткое замыкание и ТП полностью вышла из строя.



На место происшествия выехали главный инженер и начальник Подгоренского РЭС, о ситуации было оперативно проинформировано руководство района и городского поселения. Координация всех действий велась главным инженером Воронежэнерго.



Энергетиками совместно с руководством района было принято решение об оперативном восстановлении энергоснабжения социально значимых объектов и жилых домов с применением резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Для этих целей были использованы 5 РИСЭ, 4 из которых оперативно доставили из соседних районов электрических сетей. Уже 31 декабря в 23:30 все генераторы были установлены и подключены, электричество подано в дома.



Котельная была в кратчайшие сроки запитана от собственного источника аварийного питания, канализационную насосную станцию подключили к генератору, который предоставила районная администрация.



На этом работа энергетиков не закончилась. В связи с тем, что вышедшая из строя трансформаторная подстанция не подлежала ремонту и восстановлению, было принято решение о ее замене на новую, выделенную из аварийного резерва Воронежэнерго.



В течение новогодней ночи и первого дня наступившего года энергетики проводили монтаж нового энергооборудования. В общей сложности в работах по обеспечению электроснабжения потребителей от генераторов и монтажу новой трансформаторной подстанции были задействованы 3 бригады Подгоренского РЭС в составе 12 человек, а также 4 единицы специальной и автомобильной техники. 1 января в 18:00 электроснабжение потребителей было восстановлено по нормальной схеме.



Представители районных властей высказали энергетикам слова благодарности за проведенную работу. «Хотелось бы поблагодарить специалистов Воронежэнерго за оперативность и высочайший профессионализм, который они продемонстрировали в сложной ситуации. Благодаря их слаженным действиям, восстановить энергоснабжение домов на улице Поселок удалось в кратчайшие сроки, а их жители смогли встретить Новый год в тепле, со светом и в соответствующей праздничной атмосфере», - отметил глава администрации Подгоренского муниципального района Роман Николаевич Береснев.