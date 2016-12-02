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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Воронежэнерго обеспечило надежное электроснабжение потребителей в праздничные дни

Воронежэнерго обеспечило надежное электроснабжение потребителей в праздничные дни

16 января 2017, 11:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» подвели итоги работы в дни новогодних и рождественских каникул. В указанный период специалистами  предприятия был реализован комплекс мер, направленных на обеспечение  надёжного электроснабжения потребителей региона.

Для предупреждения аварийных ситуаций, во всех структурных подразделениях филиала был установлен особый режим дежурства и повышенный контроль за работой оборудования. Проведен  дополнительный осмотр линий электропередач.  Разработана схема взаимодействия с органами региональной и муниципальной власти и ГУ МЧС по Воронежской области.

Для оперативного реагирования и ликвидации возможных технологических нарушений было организовано круглосуточное дежурство специалистов.  В режиме постоянной готовности находились  42 оперативно-выездные и  8 мобильных бригад  Воронежэнерго общей численностью 132 человека и 58 единиц спецтехники. Помимо них,  к аварийно-восстановительным  работам могли  быть оперативно привлечены  еще 179 бригад  в составе более 900 человек и  свыше 300 единиц спецтехники.

Свой высокий уровень готовности специалистам Воронежэнерго пришлось продемонстрировать на практике непосредственно в канун Нового года.  31 декабря в 17:24  диспетчерам филиала поступило сообщение о нарушении работы одной из трансформаторных подстанций (ТП) в поселке Подгоренский  Подгоренского района.  Данный объект принадлежит районной администрации и находится у Воронежэнерго в аренде. Без  электроэнергии остался  ряд многоквартирных жилых домов на улице Поселок Цемзавода, а также расположенные  неподалеку котельная и  канализационная  насосная  станция.

Энергетики отреагировали на случившееся оперативно.  Прибывшие на место специалисты Подгоренского района электрических сетей (РЭС) Воронежэнерго выяснили, что причиной технологического нарушения стало возгорание низковольтного кабеля у одного из потребителей, в результате чего  произошло короткое замыкание и ТП полностью вышла из строя.

На место происшествия  выехали главный инженер и  начальник Подгоренского РЭС,  о ситуации было оперативно проинформировано руководство района и городского поселения. Координация всех  действий велась главным инженером Воронежэнерго.

Энергетиками совместно с руководством района было принято решение об оперативном восстановлении энергоснабжения социально значимых объектов и жилых домов с применением резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Для этих целей были использованы 5 РИСЭ, 4 из которых оперативно доставили из соседних районов электрических сетей.  Уже 31 декабря в 23:30 все генераторы были установлены и  подключены, электричество подано в дома.

Котельная была в кратчайшие сроки  запитана от собственного источника аварийного питания, канализационную насосную  станцию подключили к генератору, который предоставила районная администрация.

На этом работа энергетиков не закончилась. В связи с тем, что вышедшая из строя трансформаторная подстанция не подлежала ремонту и восстановлению, было принято решение о ее замене на новую, выделенную из аварийного резерва Воронежэнерго.

В течение новогодней ночи и  первого дня наступившего года энергетики проводили монтаж нового энергооборудования.  В общей сложности в работах  по обеспечению электроснабжения потребителей от генераторов и монтажу новой трансформаторной подстанции были задействованы 3 бригады Подгоренского РЭС  в составе 12 человек, а также 4 единицы специальной и автомобильной техники. 1 января в 18:00 электроснабжение потребителей было восстановлено по нормальной схеме.

Представители районных властей высказали энергетикам слова благодарности за проведенную работу. «Хотелось бы поблагодарить специалистов Воронежэнерго за оперативность и высочайший профессионализм, который они продемонстрировали в сложной ситуации. Благодаря их слаженным действиям, восстановить энергоснабжение  домов на улице Поселок удалось в кратчайшие сроки, а их жители смогли встретить Новый год в тепле,  со светом и в соответствующей праздничной атмосфере», - отметил глава администрации Подгоренского муниципального района Роман Николаевич Береснев.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

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