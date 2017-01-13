За 2016 год ФСК ЕЭС обеспечила электроэнергией десятки тысяч квартир

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16 января 2017, 15:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Новые жилые комплексы в Москве и Московской области, в Краснодарском крае, Владимире и Красноярске получили электроэнергию в 2016 году по сетям ФСК ЕЭС. Компания обеспечила выдачу мощности для объектов социальной инфраструктуры, научных учреждений, спортивных и торговых комплексов.
Подмосковный жилой комплекс «Красная горка» общей площадью более 1 млн кв м получил 7,3 МВт электрической мощности. Еще один массив «Люберецкий» на юго-западе Москвы принял 7,3 МВт для строительства 350 тыс. кв м жилья. Оба ЖК питаются от подстанции ФСК ЕЭС 500 кВ «Каскадная».
ФСК обеспечила передачу электроэнергии для Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара через новую подстанцию 220 кВ «Кругликовская», в Анапе компания подключила подстанцию 110 кВ «Десантник», питающую новый жилой массив и лечебно-оздоровительный комплекс для военнослужащих.
Дополнительную электроэнергию получили новые микрорайоны Красноярска и Владимира. Жилой массив «Серебряный» в Красноярске обеспечен 5,9 МВт мощности, микрорайон «Веризино» во Владимире – 6,27 МВт.
Летом 2016 года компания подключила к магистральным сетям крупнейший торговый центр «Глобус» в Московской области. На востоке Москвы 5,2 МВт электроэнергии получил торгово-развлекательный центр «Косино-парк». В Орехово-Зуево заработал новый физкультурно-оздоровительного комплекс, получающий электроэнергию от ФСК ЕЭС.
Для реконструкции крупнейшего протонного ускорителя России ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 8 МВт мощности от подстанции 750 кВ «Калужская». Также 3,5 МВт дополнительной мощности получил учебно-тренировочный центр «Газпрома», необходимых для развития инфраструктуры и совершенствования учебного процесса.