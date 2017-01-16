"Зеленая" энергетика копит мощность, но теряет инвестиции

Вложения в возобновляемую энергетику в мире в 2016 году упали на 18% (до $287,5 млрд), свидетельствуют данные отчета Bloomberg New Energy Finance. Среди причин авторы выделяют падение уровня инвестиций в Китае (на 26%) и Японии (на 43%), снижение стоимости технологий и неопределенность планов новой администрации США. Тренд отмечался почти во всех регионах мира (см. график), ключевым оказалось сокращение рынка КНР, занимающего треть мирового,— из-за "стагнации сектора электричества в стране и снижения уровня госсубсидий".



Это первое глобальное снижение инвестиций в секторе с 2013 года, оно происходит на фоне избрания Дональда Трампа (противника мер по снижению выбросов парниковых газов и поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ)), а также выхода Великобритании из состава ЕС. Отметим, что ранее доклад исследовательского агентства Green Alliance предсказывал резкое снижение инвестиций в ВИЭ в Великобритании из-за отмены субсидий. Аналитики опасаются, что вложения в ВИЭ в стране могут снизиться на 95%. Росли инвестиции лишь в странах ЕС — на 3%, а также в секторе офшорной энергетики — на 40%.



При этом как энергомощности, так и выработка энергии на основе ВИЭ продолжают расти — так, объем ветряных и солнечных мощностей в мире увеличился за 2016 год на 19%. "Существенным фактором падения объема инвестиций явилось снижение стоимости оборудования — например, оптовые цены на солнечные модули на основных энергетических рынках за год упали более чем на 30%",— отмечает директор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович. Вышедшее в конце декабря исследование Всемирного экономического форума также объявило, что энергия на основе ветра и солнца сравнялась по себестоимости с новыми мощностями на основе ископаемого топлива более чем в 30 странах.



Перспективы развития ВИЭ обсуждались и в рамках Гайдаровского форума. Так, исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков призывал развивать ВИЭ на удаленных территориях автономного энергоснабжения. "Слишком велики риски развития по сценарию — мир уходит в зеленое будущее, а РФ топчется на месте и с грустью смотрит вслед",— сетовал эксперт.



Источник: Коммерсант.

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