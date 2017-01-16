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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики провели тепловизионную диагностику 450 километров ЛЭП в Юго-Западном энергорайоне края

Энергетики провели тепловизионную диагностику 450 километров ЛЭП в Юго-Западном энергорайоне края

16 января 2017, 11:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В 2016 году бригады Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») с помощью тепловизора обследовали 30 ВЛ напряжением 35-110 кВ в пяти районах Краснодарского края. Общая протяжённость линий – 450 км.

Бригады филиала обследовали ЛЭП, обеспечивающие электроэнергией более 400 тысяч бытовых потребителей, около 350 социальных объектов и восьми крупных градообразующих предприятий.

– Тепловизионный осмотр оборудования является наиболее эффективными методом диагностики, позволяющим выявить даже незначительные дефекты на ранних стадиях для принятия своевременных мер по их устранению. Преимущество такого обследования состоит еще в том, что проверка электрооборудования ведется под напряжением, то есть отключать линию во время обследования не надо, – говорит директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

Практика применения тепловизионных методов обследования оборудования позволяет делать точные выводы о состоянии каждого объекта, сокращать объем ремонтных работ, повышает безопасность работы электрооборудования и обеспечивает надежность энергоснабжения потребителей.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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