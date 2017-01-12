Первый конкурс "Creative skills competition" пройдет с участием национального эксперта WorldSkills Russia по промышленному дизайну

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16 января 2017, 17:54
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
К оценке работ участников конкурса по разработке дизайна и изготовлению рюкзака будущего «Backpack to the future» присоединятся 7 экспертов-кураторов образовательных программ Британской высшей школы дизайна, а также национальный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Промышленный дизайн» Андрей Ермаков.
Напомним, что с 14 по 15 января в Малом выставочном зале центра дизайна Artplay состоится первый конкурс совместного проекта движения WorldSkills Russia и Британской высшей школы дизайна «Creative skills competition», направленный на развитие чемпионатного движения среди молодых представителей творческой индустрии. В течение двух дней конкурса 20 бакалавров, проходящих программы обучения креативным профессиям, разработают дизайн эргономичного и функционального «рюкзака будущего», лучший из которых станет элементом униформы для национальной сборной WorldSkills Russia, которая примет участие в чемпионате мира WorldSkills Abu Dhabi 2017.
Команду победителей конкурса выберет жюри, состоящее из экспертов мероприятия: кураторы программ Британской высшей школы дизайна «Дизайн в интерактивной среде», «Дизайн одежды. Базовый Курс» и «Бизнес в индустрии моды» и национальный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Промышленный дизайн». С полным списком экспертов мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
Британская высшая школа дизайна – один из важнейших образовательных центров России, который специализируется на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развивается на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского Университета Хартфордшира. Используя уникальные образовательные методики и обладая впечатляющей ресурсной базой, Школа дает возможность студентам реализовать самые смелые проекты – от идеи и концепции до макета и работающего прототипа.