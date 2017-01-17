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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

2,5 тысячи детей и подростков северных районов Кубани стали участниками акции "Безопасная энергетика"

2,5 тысячи детей и подростков северных районов Кубани стали участниками акции Безопасная энергетика

17 января 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Свыше 50 уроков и лекций по основам электробезопасности организовали и провели в 2016 году энергетики Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» в Ленинградском, Ейском, Щербиновском, Кущевском и Староминском районах Краснодарского края в рамках ежегодной акции «Безопасная энергетика».

Лекции прошли в 42 детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах с участием порядка 2500 детей и подростков.

Энергетики в доступной форме рассказывают школьникам о том, почему нельзя касаться лежащего на земле или висящего на дереве оборванного провода, играть возле электроустановок, а тем более проникать внутрь.

На уроках ребятам напоминают о запрете использования неисправных приборов, об энергосбережении. Кроме того, для всех школьников традиционно демонстрируются видеоролики по электробезопасности, проводятся конкурсы по электробезопасности. На память об уроках мальчишки и девчонки традиционно получают тематические плакаты, памятки и закладки.

– Мы понимаем, что дети – это группа риска, – отметил директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков. – Вот почему в Ленинградских электрических сетях профилактической работе, встречам с детьми и подростками в детских садах и школах уделяется повышенное внимание. Ведь речь идет о жизни и здоровье подрастающего поколения.

В 2017 году мероприятия по профилактике электротравматизма будут продолжены как во время учебного года, так и в дни школьных каникул.

Заявку на проведение уроков по электробезопасности можно оставить на сайте Кубаньэнерго.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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