АО "Чеченэнерго": отключение должников суровая, но единственная эффективная мера

В управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») подведены очередные итоги работы по сокращению дебиторской задолженности и неучтенного потребления электроэнергии.



К участию в рейдовых мероприятиях, которые проходят и в вечернее время и в выходные дни, все чаще привлекаются представители правоохранительных органов, судебные приставы, сотрудники местных префектур и администраций.



В 2016 году за задолженность на сумму свыше 600 млн рублей предполагалось ввести процедуру ограничения электроснабжения в отношении 50,28 тыс. потребителей республики. После получения уведомлений 32,5 тыс. абонентов поспешили погасить свои долги. В отношении 17,1 тыс. злостных должников было произведено отключение от питающей сети.



Кроме того, специалисты «Чеченэнерго» выявили 617 нарушителей, ответственных за хищение электроэнергии на сумму 27 млн 112,76 тыс. рублей. Из 185 актов, составленных по факту хищений, впоследствии в 12 случаях были заключены договорные отношения для законного потребления энергоресурса. Стоит привести и статистику: от общего количества заявок, переданных на отключение потребителей-неплательщиков, 42% погашены до применения кардинальных мер.



С начала 2016 г. на рассмотрение в правоохранительные органы направлено 109 заявительских материалов в отношении абонентов с суммой неучтенного потребления 4 млн 945,9 тыс. рублей.



Всего по актам бездоговорного потребления электроэнергии в суд подано 10 исков на сумму 704,97 тыс. руб. Удовлетворено семь исков на сумму 447,08 тыс. руб. Направлено 13 претензий к бездоговорникам на сумму 1 млн 22 тыс. руб. По актам безучетного потребления в суды поданы два иска на общую сумму 385,13 тыс. руб. Для подачи в суд еще подготовлено два иска на 899,97 тыс. руб.



Между тем, необходимость в рейдовых мероприятиях очевидна. Чтобы упростить процесс оплаты, энергетики в ходе рейдов предлагают погасить задолженность на месте с помощью переносных кассовых аппаратов.



Однако, все эти меры не смогут кардинально повлиять на ситуацию, и это будет продолжаться до тех пор, пока большинство потребителей не придет к осознанию того, что услуги необходимо регулярно оплачивать, как и любой другой товар. Над этим еще предстоит работать и в дальнейшем, пропагандируя ответственную личную гражданскую позицию.