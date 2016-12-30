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Новости компаний

"Камкабель KZ" вошло в ТОП-100 предприятий-лидеров Республики Казахстан

Камкабель KZ вошло в ТОП-100 предприятий-лидеров Республики Казахстан

17 января 2017, 16:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ KZ

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Официальное представительство завода ООО «Камский кабель» в Казахстане - ТОО «Камкабель KZ» вошло в ТОП-100 предприятий-лидеров Республики по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию субъектов малого предпринимательства.

По результатам рейтинга, основанного на данных об уплате налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет ТОО «Камкабель KZ» получило  «ЗОЛОТО»  рейтинга предприятий Республики Казахстан в номинации «Общий налог».

Официальная церемония награждения с участием предприятий-лидеров состоится в марте в г. Астана.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
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