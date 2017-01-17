Кирилл Молодцов выступил на "Гайдаровском форуме 2017"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов выступил на международной научно-практической конференции «Гайдаровский форум 2017» в рамках панельной дискуссии «Глобальный энергетический рынок в новых условиях: что несут мировой энергетике технологические революции и озабоченность изменениями климата».



Говоря о глобальном энергорынке, Кирилл Молодцов заметил, что если 30-40 лет назад можно было мыслить на перспективу в пять лет, то сегодня задача следующего дня – это перспектива в 15-20 лет, и период до 2035 года является приоритетом изучения для российских исполнительных органов власти и экспертного сообщества.



«Помимо обеспечения внутренних потребностей России в энергоресурсах, существует задача участия в мировом глобальном рынке энергетики. Сегодня российская нефтегазовая отрасль набрала рекордные темпы роста. И потенциал у нас присутствует: мы обеспечены ресурсами и готовы предлагать их на глобальный рынок энергии. Любые задачи, которые мы поставим перед собой в технологическом плане, будут достигнуты, несмотря на внешние факторы, которыми нас пытаются ограничить», - заявил заместитель Министра.



Кирилл Молодцов также поделился видением перспектив развития технологий на рынке транспорта. «Я не сторонник того, что рынок электромобилей глобально изменит картину миру на горизонте 20-25 лет. В моем понимании электрический транспорт будет играть существенную роль, будет увеличивать долю. Но к 2030 году мы увидим максимум 20% объема автомобильного рынка в сегменте новых электромобилей, прежде всего, легкового класса. С точки зрения общего объема видов транспорта это будет 6-10%», - уверен заместитель главы Минэнерго России.



В качестве важных стратегических документов нефтегазовой отрасли Кирилл Молодцов назвал генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей до 2035, которые будут представлены для обсуждения после утверждения Энергостратегии России до 2035 года.