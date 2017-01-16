Компания ARAKO приняла участие в международной выставке Valve World Expo 2016

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17 января 2017, 14:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В конце ноября компания ARAKO участвовала в международной выставке Valve World Expo 2016, которая проходила в городе Дюссельдорф, Германия. Компания ARAKO регулярно принимает участие в этой выставке как традиционный производитель трубопроводной арматуры посетителям выставки представила свою продукцию и производственные возможности.
«На нашем новом стенде прошло немало деловых встреч и переговоров как с действующими, так потенциальными заказчиками. Наша продукция пользуется большим спросом, и я уверена, что трубопроводная арматура под торговой маркой ARAKO найдет свое применение на строящихся и ремонтирующихся промышленных объектах по всему миру», - отметила начальник отдела маркетинга компании ARAKO Зузана Кашна.
На выставке Valve World Expo 2016 был представлен полный спектр трубопроводной арматуры производителей из многих стран мира. В номенклатуру продукции, экспонированной на выставке, входили: комплектная арматура, ее детали и сборочные узлы, приводы с позиционными регуляторами, компрессоры, предлагались инженерные услуги и программное обеспечение. Посетители имели возможность посетить стенды профессиональных ассоциаций и издательств. Мероприятие проходило в Дюссельдорфе уже четвертый раз. В течение трех дней выставочный центр в Дюсельдорфе вновь стал местом встреч специалистов в области арматуростроения и их заказчиков из разных отраслей промышленности, а также экспертов из обеих этих категорий. В выставке приняли участие более 600 экспонентов из 40 стран мира.