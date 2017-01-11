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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Метрологи "Пензаэнерго" подвели итоги работы в 2016 году

Метрологи Пензаэнерго подвели итоги работы в 2016 году

17 января 2017, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО

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Сотрудники службы метрологии и контроля качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу ПАО «Россети») - «Пензаэнерго» рассказали о результатах работы за 12 месяцев 2016 года: план по поверке и калибровке средств измерений выполнен полностью. Диагностике подверглись применяемые в деятельности филиала приборы и устройства, а также измерительные каналы различных систем: тестеры, термосигнализаторы, амперметры, вольтметры, измерительные трансформаторы тока, измерители расстояния, эталонные приборы, приборы учета электроэнергии и прочие устройства.

В 2016 году специалистами–метрологами проведена поверка 5865 средств измерений (СИ), в том числе 871 измерительных трансформаторов тока, 84 измерительных трансформаторов напряжения, 2337 приборов учёта электроэнергии. Причем собственными силами проведена поверка 3300 СИ. Также было откалибровано 2765 СИ.

Организация и проведение метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений в филиале «Пензаэнерго» является одной из важнейших задач в работе службы метрологии и контроля качества электроэнергии. Прибор, прошедший своевременную поверку и калибровку, способен дать точные характеристики функционирования оборудования электросетевого хозяйства, что помогает своевременно избежать его выхода из строя и предупредить отключение электроэнергии. Кроме того, исправность приборов учета позволяет фиксировать точное количество переданной потребителю электроэнергии и избегать ошибок при начислениях платы за основные услуги предприятия. Так, в 2016-м году внутренний метрологический надзор проведен в 69 подразделениях и энергообъектах филиала.

Точные измерения электрической мощности и энергии относятся к числу наиболее экономически важных видов измерений в решении вопросов энергосбережения и оптимизации энергопотребления. Измерения этих величин служат основой расчетов за электрическую энергию и, что не менее важно, основой разработки систем обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, энергосберегающих технологий и современных интеллектуальных сетей.

Филиал «Пензаэнерго» аккредитован Федеральной службой по аккредитации на право поверки счетчиков электрической энергии и измерительных трансформаторов тока. Компетентность была подтверждена комиссией от Федеральной службы по аккредитации. Кроме того, служба метрологии и контроля качества электроэнергии зарегистрирована в системе калибровки электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» в качестве экспертной организации по регистрации метрологических служб производственных отделений филиала «Пензаэнерго» на право проведения калибровочных работ. Метрологические подразделения производственных отделений филиала «Пензаэнерго» зарегистрированы в системе калибровки электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» на право проведения калибровочных работ.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

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