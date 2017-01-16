На Юбилейном месторождении "Башмеди" началась проходка нового горизонта

В январе на строящемся Юбилейном подземном руднике ООО «Башкирская медь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) горняки Учалинского шахтостроительного управления начали проходку на 415 горизонте. Их основная задача на этом объекте – провести подготовительные работы для последующей добычи руды, а также обеспечение лучшей вентиляции шахты.



- Сейчас мы заходим на 415-й горизонт, - говорит главный инженер строящегося юбилейного подземного рудника Владимир Янгличев, - выработка с наклонного съезда будет вестись до Южного Вентиляционного ствола. Сбойка со стволом запланирована в 4-м квартале текущего года, но до этого нам предстоит пройти около 680 метров горно-капитальной выработки различного сечения. Она обеспечит шахту хорошей вентиляцией, будет служить запасным выходом с горизонта, магистралью для доставки материалов и оборудования, а в будущем, когда Южный Вентиляционый ствол будет введен в эксплуатацию, отсюда руда будет выдаваться на-гора. Кроме того, будем нарезать орта – подготовительные выработки для будущей добычи – их протяженность еще больше, а также нам предстоит оконтурить рудное тело. Соответственно будет и попутная добыча руды, а отработка первой камеры на 415 горизонте запланирована к концу года.



На проходке сейчас задействованы буровая установка «Boomer», а также 2 погрузочно-доставочные машины. В будущем, когда появится большее количество забоев, нужна будет и дополнительная техника. Уже в январе ШСУ ожидает поступления новой буровой установки, а к середине года планируется поставка 4 единиц погрузочно-доставочной техники.



Строительство подземного рудника на месторождении Юбилейное началось в апреле 2012 года, первая руда промышленным способом выдана на-гора 15 апреля 2015 года. На сегодняшний день балансовые запасы месторождения Юбилейное составляют 76,9 млн. тонн руды, срок отработки запасов, согласно проекта – 47 лет.