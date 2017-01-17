"Пермэнерго" создало электросетевую инфраструктуру для будущего нового комплекса краевой инфекционной больницы в Перми

ПУЭ 6-е и 7-е издания
17 января 2017, 14:34
Рубрика: Энергетика
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» создал условия для подключения новых корпусов Пермской краевой клинической инфекционной больницы, которые будут построены в Индустриальном районе города Перми по адресу улица Космонавта Леонова, 84, в течение ближайших лет.
С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили кабельные линии 6 кВ общей протяженностью 8 км. В центре электрических нагрузок установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции, каждая из которых оснащена двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА. В ближайшее время также будет проведена реконструкция двух ячеек на подстанции «Андроновская». Проведенные мероприятия позволяют обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме более 2,1 МВт.
Пермской краевой клинической инфекционной больнице уже более ста лет. Ежегодно в этом специализированном инфекционном лечебном учреждении высококвалифицированную стационарную и консультативную медицинскую помощь получают около 10-12 тысяч жителей Прикамья.
Новый комплекс зданий краевой инфекционной больницы на улице Леонова будет включать в себя два лечебных корпуса на 120 и 80 койко-мест, здания пищеблока, прачечной, очистные сооружения, площадку для дезинфекции транспорта.