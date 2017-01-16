По итогам 2016 года 90% уведомленных о предстоящих отключениях абонентов АО "Карачаево-Черкесскэнерго" погасили свои долги

ПУЭ 6-е и 7-е издания
17 января 2017, 09:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Диспетчеры АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети»), подводя итоги работы в 2016 году, отмечают, что с января по декабрь ими было уведомлено о предстоящих отключениях за долги более 19,6 тысячи абонентов, которые в общей сумме задолжали энергокомпании более 55,6 млн руб. Из них более 42,1 млн руб. – суммарная задолженность абонентов частного сектора и более 13,5 млн руб. – совокупный долг юридических лиц.
Благодаря работе, проведенной подразделениями АО «Карачаево-Черкесскэнерго», удалось добиться погашения 90% долгов: около 18 тысяч абонентов оплатили свою задолженность перед Обществом на сумму около 45,5 млн руб. Более 35 млн руб. вернули энергокомпании абоненты частного сектора и около 10,5 млн руб. – потребители - юридические лица.
Тем не менее, 1843 должника АО «Карачаево-Черкесскэнерго», которые не отреагировали на уведомления и не погасили долги, достигшие в общей массе почти 10 млн руб., оказались обесточенными. Помимо оплаты задолженности за потребленную электроэнергию и начисленной пени, им пришлось заплатить за услуги сетевой организации по отключению и подключению к питающей линии электропередачи.
Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает, что за просрочку платежей абонентам начисляется пеня. За два-три месяца просрочки ее размер - 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, с четвертого месяца просрочки платежей пеня составляет уже 1/130 ставки рефинансирования, что соответствует 23% годовых.