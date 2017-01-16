Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в декабре 2016 года увеличилось на 6,7 % по сравнению с декабрем 2015 года

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в декабре 2016 года составило 23575,7 млн кВт∙ч, что на 1471,4 млн кВт∙ч больше, чем в декабре прошлого года.



Увеличение потребления электроэнергии в ОЭС Центра в декабре прошлого года в основном обусловлено влиянием температурного фактора. Среднемесячная температура наружного воздуха декабря 2016 года на 5,1°С ниже температуры аналогичного периода 2015 года.



Увеличение потребления в декабре 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года зафиксировано в энергосистемах Белгородской области на 7,4%, Брянской области на 3,8%, Владимирской области на 5,4%, Вологодской области на 3,3%, Воронежской области на 5,6%, Ивановской области на 6,8%, Калужской области на 11,7%, Костромской области на 3,7%, Курской области на 7,4%, Липецкой области на 7,8%, Москве и Московской области на 7,1%, Орловской области на 5,7%, Рязанской области на 4,8%, Смоленской области на 5,8%, Тамбовской области на 8,7%, Тверской области на 8,8%, Тульской области на 4,6%, Ярославской области на 5,5%.



Выработка электроэнергии в декабре 2016 года составила 23924,9 млн кВт∙ч, что на 9,2 % больше, чем в декабре 2015 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада, а также экспортом электроэнергии в Белоруссию и Украину.



Тепловыми электростанциями (ТЭС) в декабре 2016 года выработано 14261,7 млн кВт∙ч (59,6 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 317,6 млн кВт∙ч (1,3 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 9345,6 млн кВт∙ч (39,1 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с декабрём 2015 года выработка ТЭСувеличилась на 11,0%, выработка ГЭС увеличилась на 25,3 %, выработка АЭС увеличилась на 6,0 %.