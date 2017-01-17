Российский газ заполняет Европу

"Газпром" в 2016 году обеспечил две трети прироста импорта газа в страны Евросоюза, тогда как поставки сжиженного газа, выглядевшие основным конкурентом российского газа, снизились. Прогнозы прихода новых объемов СПГ в Европу не оправдались прежде всего потому, что запуск ряда новых проектов столкнулся с задержками и техническими проблемами. Тем не менее, предупреждают аналитики, "Газпрому" рано праздновать победу: новые объемы СПГ все же появятся на рынке.



"Газпром" в прошлом году продемонстрировал рекордные показатели поставок в европейские страны, продав 153 млрд кубометров (без учета Турции и балтийских стран), следует из подсчетов "Ъ" на основе данных газотранспортных операторов.



По сравнению с 2015 годом объем поставок вырос на 14%, и российский газ смог обеспечить почти две трети прироста импорта трубопроводного газа в ЕС. Норвегия, второй по величине поставщик, продала 107 млрд кубометров (примерно на уровне 2015 года), тогда как Алжир и Ливия поставили 38,5 млрд кубометров, причем поставки Алжира (34 млрд кубометров) выросли на 50%.



Хотя точных данных о поставках СПГ в Европу пока нет, собеседники "Ъ" сходятся во мнении, что они немного снизились по сравнению с уровнем 2015 года (около 56 млрд кубометров). Этот результат оказался неожиданным, поскольку на фоне профицита предложения на рынке подавляющее большинство аналитиков ожидало, что в 2016 году поставки СПГ вырастут.



Наибольший провал в них год к году произошел в четвертом квартале, когда на фоне резко выросших цен в Азии СПГ-грузы были переправлены туда. Цены увеличились, потому что вторая линия австралийского СПГ-завода Gorgon мощностью 5,2 млн тонн, запуск которой ожидался еще в конце 2015 года, была запущена только в октябре 2016 года, а в декабре вновь остановилась на ремонт вместе с первой линией аналогичной мощности.



Как отмечают собеседники "Ъ" на рынке, масштабный выход новых СПГ-проектов был смягчен именно из-за многочисленных задержек и неполадок. Помимо Gorgon вторая линия другого австралийского проекта APLNG (4,5 млн тонн) также заработала только в октябре, на полгода позже запланированного срока. Девятая линия малайзийского СПГ-завода (3,6 млн тонн) начала производство в сентябре после полугодовой задержки.



Что касается американских проектов, то в прошлом году вышли две линии Sabine Pass (по 4,5 млн тонн), в этом году должна заработать третья линия. Этим вводы мощностей в США в 2017 году ограничатся, поскольку акционеры проекта Cameron LNG перенесли его старт на полгода, на второй квартал 2018 года.



Таким образом, несмотря на рост спроса в Европе и ценовую конкурентоспособность российского газа, очень комфортное положение "Газпрома" на этом рынке в 2016 году было обеспечено во многом разовыми факторами. После того как новые австралийские проекты решат технические проблемы и начнут стабильные поставки своим китайским потребителям, катарский СПГ, ушедший в Азию, вполне может вернуться на европейский рынок.



"В целом, если посмотреть на рынок СПГ, очевидно, что он продолжает оставаться рынком покупателя",— отмечает Роман Казьмин из ICIS. По его мнению, текущий рост спотовых цен в Азии до $10 за MBTU является временным, и вскоре цены снизятся. Другое дело, добавляет аналитик, что, как показал 2016 год, при серьезном снижении цены на СПГ на товар сразу находятся новые потребители, поэтому потенциал падения цен ограничен.



Источник: Коммерсант.

Компания: