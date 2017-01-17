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Отраслевые новости: В мире

Рынок индустриального интернета вещей достигнет $124 млрд к 2021 году

Рынок индустриального интернета вещей достигнет $124 млрд к 2021 году

17 января 2017, 15:30
Рубрика: В мире
Метки: ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

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Эксперты прогнозируют, что промышленный интернет вещей, или IIoT, будет оцениваться в $123,9 млрд к 2021 году. Он имеет большие перспективы, хотя его развитию мешают многие факторы — такие как киберугрозы и отсутствие необходимых компетенций.

IIoT является на сегодняшний день одной из самых важных составляющих интернета вещей и имеет большие возможности и перспективы, пишет i-scoope. Согласно исследованиям IndustryARC, промышленный рынок IoT будет оцениваться в $123,9 млрд к 2021 году. Изначально, основной целью IIoT была автоматизация, сокращение затрат и оптимизация промышленности. Сегодня зачастую IIoT рассматривают в контексте Индустрии 4.0 — термина, который описывает четвертую промышленную революцию.

Тем не менее, внедрение IIoT сталкивается со сложностями. Одна из них — интеграция данных. Все индустриальные процессы используют большое количество информации, которая представлена в виде данных различных типов. Чтобы разобраться в этом «хаосе», требуются интеллектуальные системы. И, согласно опросам, 64% респондентов видят именно в интеграции данных барьер для развития промышленного интернета вещей. Другая сложность — нехватка компетенций и квалификации, ее называет 36% опрошенных, согласно данным Morgan Stanley, передает Хайтек.

Не менее существенная проблема — кибербезопасность. В свете интернета вещей данные становятся все более уязвимыми, а атаки на объекты промышленного IoT могут обернуться катастрофой.

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